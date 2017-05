Ruby cântă la un microfon tapetat cu 22.000 de cristale, pe scena de la „Te cunosc de undeva!”

Sâmbătă, 13 mai, de la ora 20.00, la “Te cunosc de undeva!”, Ruby se transformă în Meghan Trainor și va cânta la microfonul său cu stativ, personalizat și tapetat cu 22.000 de cristale Swarovski.

“Microfonul a fost făcut la începutul acestui an și are în jur de 22.000 de cristale Swarovski, aplicate pietricică cu pietricică de prietena mea, Veronica, o artistă foarte talentată, care realizează lucruri mult mai complexe decât acesta. Mi-l doream de mai multă vreme și sunt foarte fericită că îl am. Cred că oricărui artist îi place ca instrumentele lui să fie făcute într-un fel în care numai el să-l aibă. Așa e și stativul meu, unic în lume. Este făcut exact așa cum mi-am dorit și cum visam. Câteodată, trec pe lângă el prin casă și îl pup de drag”, spune Ruby.

În ceea ce privește personajul său de sâmbăta aceasta, cântăreața americană Meghan Trainor, Ruby spune că a fost unul dintre preferatele sale de la “Te cunosc de undeva!”. “Este un personaj plin de culoare, cu o imagine deosebită și cu o energie care mi se potrivește”, mai spune ea.

Cât de bine va reuși Ruby să o imite pe Meghan Trainor, telespectatorii Antenei 1 vor vedea sâmbătă, 13 mai, de la ora 20.00, numai la “Te cunosc de undeva!”.