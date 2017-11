Sabrina Preda, din culisele CNN, în fața camerelor Antenei 1

Sabrina Preda, reporterul Observatorului de la Antena 1, a avut ocazia să afle secretele meseriei de jurnalist în cadrul unuia dintre cele mai cunoscute televiziuni de știri din lume, CNN. Timp de două săptămâni tânăra a avut acces în culisele unei rețele care produce conținut televizat la un nivel foarte avansat și a avut onoarea să întâlnească oameni de seamă din domeniu. Sabrina mărturisește că în momentul în care i s-a ivit oportunitatea de a învăța alături de profesioniștii CNN din Statele Unite ale Americii a acceptat-o fără urmă de îndoială: ,, Am fost sunată din redacție si mi s-a spus să îmi fac bagajele că plec la CNN. Știu că nu am pus prea multe întrebări, am fost doar șocată. După ce am închis telefonul, am sunat-o pe mama și am început să plâng... de fericire, normal!”

Experiența a fost pentru reporterul Observator ca un vis împlinit, iar stagiul în centrul televiziunii internaționale i-a oferit coordonate despre cum funcționează o redacție de știri pentru care calitatea conținutului este vitală. Sabrina Preda ne-a povestit în câteva cuvinte despre cele două săptămâni pretrecute în Statele Unite ale Americii, dezvăluind o parte din programul pe care l-a avut în redacția de știri CNN: “Visele devin realitate!” Asta pot spune cu sigurantă după ultimii doi ani din viața mea. În afara de faptul că am ajuns să fac cea mai tare meserie din lume, adică cea de reporter, am reușit să ii cunosc pe cei care au inventat conceptul de “televiziune de stiri”- pe cei de la CNN. Timp de două săptămâni am stat în cea mai cunoscută redacție de știri din lume. E ca și cum o tânără care abia a terminat designul primește șansa de a sta două săptămâni în prezența lui Karl Lagerfeld sau Anna Wintour. Am întâlnit si am discutat cu cei mai importanti oameni din CNN, am avut onoarea de petrecere o oră si cu fondatorul Ted Turner. Am vizitat platourile CNN, am fost în redacție, am stat de vorbă cu reporterii, dar și cu prezentatorii. Mai mult decât atât am avut ocazia să cunosc reporteri din alte 12 țări. China, Australia, Taiwan, Uruguay, Republica Dominicană, Ecuador, Republica Cehă, Franța si Israel. Ah! Era să uit! Și Kenya! Au fost două săptămâni geniale pe care nu le voi uita niciodată!”.