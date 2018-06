Se aruncă zarurile pentru semifinala “Chefi la cuțite”

Luni seară, de la ora 20:00, Antena 1 va difuza semifinala celui mai iubit show culinar, în urma căreia cei mai talentați trei bucătari se vor califica pentru o șansă la marele premiu de 30.000 de Euro. Emoțiile vor da în clocot, căci cei nouă concurenți care se vor întrece în bucătăria „Chefi la cuțite” vor avea de parcurs trei probe succesive, în urma cărora vor fi eliminați rând pe rând. Verdictul le va aduce zâmbetul pe buze doar celor care vor da dovadă de imaginație, caracter și nervi tari, tocmai de aceea toți își vor ascuți cuțitele pentru testul decisiv al semifinalei.

Drumul până în penultimul punct al competiției a fost unul cu multe obstacole pentru chef Florin Dumitrescu, în sezonul de poveste al show-ului. Cu doar o confruntare pe echipe câstigată, mentorul ștrumfilor jedi este convins că cei doi bucătari care îl reprezintă pot condimenta finala, tocmai de aceea are încredere că Bogdan Vandici și Gabriel Mocanu vor duce tunica albastră și mai departe. După opt battle-uri și șapte probe individuale indurate cu brio, cei doi concurenți vor să își ia revanșa și să demonstreze încă o dată că își merită locul în semifinală, dar merită să și câștige. La fel de încrezător în oamenii săi este chef Sorin Bontea, ce pariază că cei trei bucătari profesioniști din echipa verde se vor remarca printr-o suită de preparate savuroase. Marlena Botezatu, Cristina Pavel și Robertino Țarălungă își propun să se dueleze cât mai aprig cu rivalii, motivați de prietenia pe care au legat-o în acest concurs: “Suntem o adevărată familie! Dacă nu eram atât de uniți, nu cred că am fi ajuns atât de departe.”, afirmă aceștia. Chef Scărlătescu, ce și-a adjudecat cele mai multe battle-uri câștigate în acest sezon, va intra în proba semifinalei și cu cea mai mare trupă de bucătari. Amedeo Drosu, Mihai Chelaru, Ștefania Manea și Răzvan Constantin sunt convinși că abilitatea lor de a se sincroniza și de a lucra sub presiune îi va ajuta în această fază a concursului, tocmai de aceea își doresc o finală care să strălucească în culoarea galbenă.

Din sute, au rămas doar nouă, iar acum cei din cursa către marele titlu de poveste vor afla ce provocări va ascunde penultima etapă a concursului. În opt confruntări pe echipe au demonstrat că sunt luptători, entuziaști, că pot face spectacol în farfurie, dar și în afara ei. Luni seară, bucătarii au o ultimă șansă de a demonstra că merită unul din cele trei locuri finale și o oportunitate de a-i face pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu mândri că au avut încredere în talentul lor culinar. Cine se va califica și care vor fi cele trei probe consecutive prin care concurenții semifinaliști vor trece, telespectatorii Antena 1 vor putea urmări luni, pe 25 iunie, de la 20:00.