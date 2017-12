Secretele măștilor de la Revelionul Starurilor 2018

Zece măști de basm vor defila pe scena Revelionul Starurilor 2018, prezentat de Dan Negru, duminică, 31 decembrie, de la ora 22.15, la Antena 1. Printre acestea, Bestia din “Frumoasa și Bestia”, Regele Nopții din “Game of Thrones”, Ariel din “Mica Sirenă”, Zâna Măseluță și Optimus Prime din “Transformers”.

“Pentru mine, fiecare mască este complicată, deoarece nu am un șablon. Eu realizez fiecare mască pe un mulaj deja turnat în America, făcut pe comandă. Apoi eu, alături de echipa mea, bine și atent ghidată, lucrăm din imaginație.

Anul acesta, masca Regelui Întunericului (n.n. din „Game of Thrones”) a fost cea mai provocatoare, din mai multe puncte de vedere. În primul rând, am fost nevoiți să deghizăm o ființă de o grație cum rar îți este dat să întâlnești într-un exemplu de duritate și sarcasm. Apoi, fața și capul au fost complet acoperite și am avut ceva emoții referitoare la respirație. A fost necesar să atașăm cornițe de dimensiuni mici, pe scalpul personajului. Orificiile de respirație au fost mici și provocatoare. Și lista poate continua, însă un lucru este cert: omul care s-a lăsat transpus în personaj ne-a oferit cele mai frumoase lecții de eleganță și atitudine, de aceea îmi înclin pălăria în fața lui”, spune Andreea Rădulescu, make-up artistul care a coordonat echipa de machiaj special.

Costul unei măști pentru Revelionul Starurilor 2018 a variat anul acesta între 500 și 10.000 de euro. Iar munca din spatele fiecăreia a fost îndelungată. “Pentru o mască începem să lucrăm cu câteva luni bune înainte de filmări. Și avem de parcurs următorii pași: se fixează personajul, se aleg materialele, se toarnă formele speciale și se scurtează în funcție de masca dorită. Totul se realizează în America. După procurarea din America, durata de execuție a unei măști oscilează între trei și șase ore”, mai spune Andreea.

Masca pentru care make-up artistul Andreea Rădulescu a avut cele mai mari emoții a fost Bestia din “Frumoasa și Bestia”, pentru că “avea niște colți și niște coarne foarte mari și greu de aplicat”.

De asemenea, o altă mască incomodă a fost aceea pentru Zombi. “Vedeta care l-a întruchipat pe acest Zombi a trebuie să poarte o mască în care nu reușea să vadă decât cu un ochi și nu putea respira decât pe gură. Vedeta a fost însă foarte curajoasă și astfel ne-am putut desfășura munca pentru aplicarea acestei măști cu multă ușurință deși, inițial, am avut ceva emoții”, mai spune aceasta.

Care sunt cele zece măști pregătite de Andreea Rădulescu și echipa ei pentru revelionul din acest an și, mai ales, cine se ascunde în spatele lor, telespectatorii Antenei 1 vor afla duminică, 31 decembrie, de la ora 22.15, numai la Revelionul Starurilor 2018, prezentat de Dan Negru.