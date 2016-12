Serialul “Te provoc să mă părăsești” (“A que no me dejas”) ajunge la final

Joi,29 decembrie, de la 19:00, telespectatorii vor urmări ultimul episod al producției mexicane “Te provoc să mă părăsești”(“A que no me dejas”), pe Happy Channel.

„Te provoc să măpărăsești”, un serial marca Televisa de o calitate excepțională, a adus în fața telespectatorilor, pe Happy Channel, actori legendari, precum: Leticia Calderón, Arturo Peniche,Camila Sodi, Osvaldo Benavides, Erika Buenfil și César Évora.

Personajele din povestea serialului “Te provoc să mă părăsești”de la Happy Channelvor trăi momente intense și vor fi nevoite să ia decizii care le vor schimba destinele. Așadar, finalul va fi unul emoționant și neașteptat, cu răsturnări de situație, dramă, iubire și romantism.

Secvențele din final îi vor purta pe telespectatori pe plajele exotice din Caraibe. Scenele fermecătoare filmate printre valurile apelor de culoarea smaraldului și în adâncurile oceanuluidin ultimul episod vor încânta fanii serialului “Te provoc să mă părăsești” (“A que no me dejas”),joi, 29 decembrie, de la 19:00, pe Happy Channel.

Tot joi,pe29 decembrie, după finalul serialului “Te provoc să mă părăsești” (“A que no me dejas”),telespectatorii pot urmări pe Happy Channelcomediile romantice: “Un cadou cu suflet” („A Gift Horse”) de la 20:00, iarde la 22:00, “Lună de miere în Las Vegas” („Honeymoon in Vegas”).

***2 ianuarie 2017 este ziua marilor premiere la Happy Channel! Din această zi, de luni până vineri, de la 18:00 la 22:00, happy telespectatorii vor avea parte de patru ore de program turcesc: “Elif” de la 18:00 și “O poveste de iubire” (“Love Story”), de la 20:00. Tot din 2 ianuarie, super serialul american “Gossip Girl”, va fi difuzat de luni pînă vineri, de la 22:00, pe Happy Channel!