Soții Chicireanu au pierdut toți cei 100.000 de lei puși în joc, la “Guess My Age – Ghicește vârsta”

Roxana și Ramon Chicireanu, din Iași, au pierdut toți cei 100.000 de lei puși în joc, aseară, la “Guess My Age – Ghicește vârsta”, show-ul prezentat de Dan Negru, la Antena 1.

Dintre cele șapte persoane care s-au perindat prin fața lor, cei doi soți au reușit să ghicească doar vârsta Florentinei (63 de ani), actriță la Teatrul de păpuși, succes insuficient ca să le aducă vreun un câștig financiar.

Roxana (35 de ani), creditor persoane fizice, și Ramon (35 de ani), agent de vânzări, au estimat greșit vârsta Denisei (50 de ani), mama cântăreței Antonia, pe a lui George (42 de ani), fost component al trupei Body and Soul, a Simonei (44 de ani) ori a lui Jose (39 de ani), o tânără cu tată congolez, născută și crescută în România. Cei doi nu au nimerit nici vârsta lui Rolf (58 de ani), venit din Germania special pentru acest show, invitat care figurează în Guiness Book cu două recorduri mondiale, pentru cele mai multe piercinguri – 481 și pentru cele mai multe modificări prin implanturi.

Intuiția le-a jucat feste celor doi concurenți și în runda finală, în care au intrat cu suma de 26.000 de lei, căci Roxana și Ramon nu au reușit să ghicească nici vârsta lui Moș Ștefan (100 de ani), deși au avut posibilitatea să o facă din patru încercări. Astfel, ei au pierdut toți banii pe care i-au avut la dispoziție. Și-au păstrat însă simțul umorului până la finalul emisiunii. Întrebat ce ar fi făcut cu banii, în cazul în care i-ar fi câștigat, Ramon a răspuns: “I-am fi investit în ceva sănătos, bun, în Roxana (n.n. soția sa)”.

Dacă Rolf a impresionant pe toată lumea cu aspectul său fizic, Moș Ștefan, care anul acesta a împlinit 100 de ani, i-a uimit pe toți cu vioiciunea și umorul său. “De la 12 ani și până la ora actuală mă ocup cu oile. Și acum sunt angajat. La 90 de ani, mi-au făcut carte de muncă. La ‘95 de ani, m-au trecut în șomaj”, a povestit bătrânul, cu umor. “Eu am avut o viață foarte grea. Nu cred că am dormit 30 de ani în casă, numai pe câmp, în zăpadă, cu mâncarea pe măgari. Am dus o viață foarte grea. Dar mi-a trimis Dumnezeu un înger tare, care m-o ajutat și m-o scăpat de toate relele. Îs bine, sănătos... La revedere la toată lumea! Să ajungeți la anii mei!”, a mai spus Moș Ștefan.