Vasile Muraru și Valentina Fătu au din nou “Chef de râs”, în noaptea de Revelion

Duminică, 31 decembrie, de la ora 20.00, Vasile Muraru și Valentina Fătu revin în fața telespectatorilor Antenei 1 cu o nouă porție de... “Chef de râs”.

Momentele umoristice pe care le vor susține cei doi îndrăgiți actori ai Teatrului de Revistă “Constantin Tănase” vor face și în acest an deliciul publicului. Alături de ei se vor afla, de această dată, vedete precum Simona Gherghe, Rică Răducanu, Maria Dragomiroiu și Connect-R care, în cadrul scheciurilor, vor interpreta diferite personaje.

Momentele muzicale îi vor avea în prim plan pe Viorica și Ioniță din Clejani, Taraful Cleante, Feli, Maria Dragomiroiu și Connect-R. De asemenea, Vlad Grigorescu și Comedy Zebra Show au pregătit numere speciale de magie și umor.

“De câteva zile, oamenii pe care-i întâlnim ne spun că abia așteaptă să ne revadă în noaptea de Revelion, Antena 1. Sperăm ca și de data aceasta să le facem o bucurie cu programul pe care l-am pregătit pentru ei. Vom avea și o surpriză, căci alături de noi, în cadrul scheciurilor, vor apărea vedete precum Maria Dragomiroiu, Simona Gherghe, Rică Răducanu și Connect-R care vor interpreta diferite roluri. Cum mai e foarte puțin până intrăm în Noul An, le dorim tuturor telespectatorilor Antenei 1 să aibă un an așa cum și-l doresc, cu bucurii, încredere și multă sănătate, că este mai bună decât toate”, spune Vasile Muraru.

Ce surprize umoristice au pregătit Vasile Muraru și Valentina Fătu, telespectatorii Antenei 1 vor vedea duminică, 31 decembrie, de la ora 20.00, în deja tradiționala ediție “Chef de râs” din noaptea de Revelion.