Vizită surpriză la în platoul emisiunii Chefi la cuțite. Florin Dumitrescu a fost surprins

Ieri, Chef Florin Dumitrescu a fost surprins de un invitat surpriză pe platoul de filmare, nimeni altul decât Valentin Butnaru, prezentatorul ,,The Wall- Marele Zid”, care nu a avut deocamdată curaj să rămână la bancul de lucru, dar s-a decis să le facă o vizită spontană celor mai simpatici jurați! După ce au împărtășit detalii din culisele emisiunilor, Valentin a preluat câteva secrete gastronomice și a recunoscut că deși nu deține foarte multe cunoștințe în zona culinară, deserturile cu fructe sunt specialitatea lui: ,,Chef Florin a auzit că fac tartă cu vișine și mi-a promis că mă învață o rețetă ultrasecretă, de desert !”. Prezentatorul mărturisește că această prăjitură are gustul copilăriei, deoarece își aduce aminte perfect de prima încercare la bancul de lucru al propriei bucătării: ,, Mi se făcea poftă de ceva dulce și am încercat să improvizez în timp ce părinții mei erau la muncă. Am găsit cartea de bucate a mamei și am ales cea mai simplă rețetă de acolo. Prima a ieșit bună, a doua…destul de crudă, dar am învățat câteva trucuri și acum tarta asta este preferata mea!”.

Chef Florin Dumitrescu a avut grijă ca Vali Butnaru să rămână cu câteva trucuri specifice bucătăriei ,,Chefi la Cuțite” și a primit din partea acestuia un tricou cu logo-ul emisiunii ,,The Wall- Marele Zid”. Încântat, juratul a declarat că este nerăbdător să vadă spectacolul noului quiz show și că speră ca micul cadou să îi poarte noroc în lupta ,,la cuțite” pe care o are de dus cu Bontea și Scărlătescu!

,,Chefi la Cuțite” și ,,The Wall- Marele Zid” sunt cele mai așteptate emisiuni de prime time din timpul săptămânii, din grila de toamnă a Antenei 1! În fiecare luni și marți, începând cu 11 septembrie, de la ora 20:00, chefii ne promit tensiune și emoții transpuse în preparatele concurenților, urmând ca miercuri, joi, și vineri, tsunamiul emoțional să fie preluat de quiz show-ul fenomen, ce debutează începând cu 13 septembrie, de la ora 20:00!

