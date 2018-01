A doua semifinală a Eurovision România, duminică seara, la Timişoara

A doua semifinală a concursului Eurovision România va avea loc duminică seara, la Timişoara, competiţia pentru intrarea în finală fiind completată cu un recital de muzică rock, hituri sârbeşti şi acorduri rromanes.



Spectacolul va avea loc în decorul inedit al fostului manej imperial ce găzduieşte, în prezent, Sala 2 a Teatrului Naţional "Mihai Eminescu" din Timişoara, a informat TVR, într-un comunicat de presă. Scena va avea 90 de m2 de ecrane LED şi 200 de proiectoare de lumină.



Mai multe generaţii de artişti şi genuri muzicale vor încerca să convingă juriul că merită un loc în marea finală: Jukebox feat Bella Santiago ("Auzi Cum Bate"), Alessandro Dănescu ("Breaking Up"), Meriem ("End The Battle"), Mihai ("Heaven"), Jessie Baneş ("Lightning Strikes"), Romeo Zaharia ("Maybe This Time"), Othello ("Noi Suntem Pădure"), Miruna Diaconescu ("Run For You"), Serena ("Safari"), Pragu' de Sus ("Te Voi Chema"), Endless feat Maria Grosu ("Thinking About You") şi Rafael & Andy ("We Are One").



Piesele sunt disponibile pe siteul dedicat: http://eurovision.tvr.ro.



"Show-ul va fi deschis de arădeanul de origine portugheză Ricardo Caria, care va cânta melodia câştigătoare a Eurovision 2017, 'Amar Pelos Dois', piesă care l-a transformat în câştigător pe Salvador Sobral. Şi, pentru că Sobral a dus finala internaţională în Portugalia, Ricardo Caria va reveni pe scena de la Timişoara pentru a încheia transmisia directă cu o melodie dedicată actualei capitale a muzicii europene - Lisabona", precizează TVR.



Fanii Eurovision o vor putea revedea pe cântăreaţa sârbă de origine croată Neda Ukraden, cel mai bine vândut artist din Serbia. Lavinia Răducanu, supranumită "vocea de cristal a Europei" va interpreta "Chaven romane", lansată la Paris, şi două melodii în primă audiţie.



Înainte ca juriul să anunţe cei trei finalişti ai serii, Cargo va cânta în premieră noul său single "Te strig", dar şi alte piese care au scris istorie în rock-ul românesc.



Spectacolul va fi prezentat de Diana Dumitrescu şi Cezar Ouatu, susţinuţi, din Camera Verde, de Dorina Talpeş, prezentator TVR Timişoara, care va culege impresiile, reacţiile şi emoţiile artiştilor.



Membrii juriului vor fi: Marian Ionescu, Ilinca Băcilă, Nicu Patoi, Liliana Ştefan şi Viorel Gavrilă. Spectacolul de la Timişoara va fi transmis live la TVR 1, TVR HD, TVRi, TVR Moldova şi pe TVR+, de la ora 21.00



Alexia & Matei, Echoes şi Eduard Santha au fost primii finalişti ai selecţiei naţionale Eurovision, după semifinala ce a avut loc pe 21 ianuarie la Teatrul Municipal din Focşani.



Pentru prima dată în istoria participării României la Eurovision, selecţia naţională are cinci semifinale, organizate în cinci oraşe. Următoarele trei semifinale vor fi organizate la Craiova (4 februarie), Turda (11 februarie) şi Sighişoara (18 februarie).



Semifinala organizată la Timişoara are loc într-un decor inedit. Parte din vechiul bastion imperial Maria Theresia, o fortificaţie construită în secolul al XVIII-lea, fostul manej imperial găzduieşte, în prezent, Sala 2 a Teatrului Naţional "Mihai Eminescu" din Timişoara. După lucrările de reabilitare şi modernizare, edificiul istoric şi-a dublat suprafaţa utilă şi a devenit un spaţiu de joc modular, amovibil, în timp ce pereţii exteriori au fost perfect conservaţi, renovarea respectând toate datele monumentului istoric.



Ediţia 2017 a Eurovision a avut loc la Kiev, iar reprezentanţii României, Ilinca şi Alex Florea, au obţinut poziţia a şaptea, cu un total de 282 de puncte, cea mai bună clasare a României în concurs, de la succesul obţinut de Paula Seling şi Ovi la ediţia din 2010 şi a patra în istoria participării României la Eurovision. AGERPRES