ADDA lansează piesa „Arde” feat Killa Fonic

Fanii ADDEI se bucură de o noutate din partea artistei, care spune că a lucrat cu multă dăruire la o piesă diferită pentru ea: „Arde”, în colaborare cu Killa Fonic. Pe lângă mesajul foarte puternic, ADDA spune că atât versurile, dar și imaginea din videoclip o pun într-o ipostază nouă.

ADDA feat. Killa Fonic - Arde

„Arde e o piesă altfel, specială. Deși e de dragoste, îmi arată și latura sexi, feminină. Mă bucur mult că e o colaborare cu Killa Fonic. Nu ar fi sunat atât de bine cu nimeni altcineva și îmi doresc să ajungă la oameni. Să le placă, să o simtă și să o cânte", spune artista.

La rândul său, Killa povestește că a fost foarte încântat de colaborarea cu ADDA, apreciind că „a fost o experiență incredibilă să lucrez cu Mrs. BALADDA! Sunt fascinat de felul în care scrie și compune, dar și de felul în care își simte muzica și o exprimă. În ziua în care am fost invitat să colaborăm pentru această melodie, am știut că voi și învața ceva după și spun asta pentru că mi-a plăcut enorm ideea de duet, 2 strofe de fes, plus part C! Sunt în continuare la fel hyped!". Muzica este semnată de ADDA, Georgian Idriceanu, Ioan Nacu, Killa Fonic și Diana Ghiță, textul de ADDA, Killa Fonic, Diana Ghiță și Ana Ștefan, producția audio de Georgian Idriceanu, iar chitare - Ioan Nacu. Regia videoclipului aparține lui TrandaFilm, producția video lui Cătălin Rizea și Radu Șelaru. De makeup și hair s-a ocupat Cristian Buca, iar stylingul este semnat de Olivia Stoica.

În acest an, ADDA a mai lansat „Mă doare inima” și cele trei piese, „Desculță”, „Liniștea”, „Casa bântuită”care împreună alcătuiesc cel de-al treilea sezon al Stărilor.

Printre piesele care au consacrat-o pe ADDA se numără „Lupii”, cu peste 26 de milioane de vizualizări pe You Tube, „De dorul tău”, „Marea mea" piesă pe care artista a compus-o și a filmat-o în 12 ore, iar fanii săi i-au fost alături live, pe Facebook, alături de „Iți arăt că pot", „Nu plânge, Ana!", „Se vede pe fața ei". Canalul de YouTube al artistei are peste 200 milioane de vizualizări.