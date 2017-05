Alex Florea, Eurovision 2017: Ni se pare că am luat un loc onorabil

Reprezentanţii României au vorbit pentru Agerpres despre experienţa lor la Kiev şi despre votul juriului, respectiv al publicului din finală. "Ni se pare că am luat un loc onorabil, ţinând cont că am fost printre favoriţii publicului - însemnând locul cinci Asta ne bucură foarte tare şi pentru noi asta contează. Ni se pare că am luat un loc foarte bun", a declarat Alex Florea.



Trimisul special al Agerpres, Oana Ghiţă, transmite: Alex Florea a declarat că locul 7 pentru România la Eurovision 2017 este unul "onorabil", la rândul său Ilinca afirmând că votul la care trebuie să se raporteze ei este cel al publicului, care i-a pus în Top 5 al televotului competiţiei cântecului european. El a remarcat diferenţa dintre votul juriului şi votul publicului, acordate României pentru piesa "Yodel It!".



"Ni se pare un lucru extraordinar din partea publicului. E clar că din partea juriilor am fost traşi în jos, iar asta s-a văzut, dar suntem extraordinar de mulţumiţi pentru voturile primite din partea publicului, căruia trebuie să îi mulţumim din suflet", a spus el, remarcând votul din diaspora.



În ceea ce priveşte prestaţia pe scena de la Kiev, sâmbătă, Alex Florea, a apreciat că "a fost cea mai bună ca energie". "Poate au existat mici falsuri, dar asta nu mai contează. Contează că publicul ne-a apreciat", a punctat el.



La rândul său, Ilinca Băcilă a vorbit despre experienţa de două săptămâni la competiţia cântecului european. "'Arată bine tot timpul!' Trebuie să te machiezi tot timpul, că mereu sunt camere - asta am învăţat", a spus ea cu umor. Ea a vorbit şi despre faptul că această competiţie a făcut-o să se maturizeze. "A fost o experienţă foarte frumoasă, dar în acelaşi timp foarte grea, foarte dificilă. Cred că în astea două săptămâni m-am maturizat mai mult decât în ultimii doi ani", a spus Ilinca. De asemenea, şi ea a remarcat importanţa votului publicului. "Consider că la ce trebuie să ne raportăm este votul publicului, care este majoritar, iar dacă în public am fost Top 5, este incredibil", a punctat Ilinca.



Portugalia, reprezentată de Salvador Sobral, a câştigat Eurovision 2017 cu piesa cu "Amar Pelos Dois", în urma finalei ce a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică în Centrul Internaţional de Expoziţii din capitala Ucrainei. Portugalia a primit 758 de puncte.



România - reprezentată de Ilinca şi Alex Florea, cu "Yodel It!" - s-a clasat pe locul 7, cu 282 de puncte.



Podiumul Eurovision este completat de Bulgaria - reprezentată de Kristian Kostov, cu "Beautiful Mess" - 615 puncte, şi Republica Moldova, reprezentată de Sunstroke Project, cu "Hey Mamma" - 374 puncte. Câştigătorul trofeului Eurovision a fost ales în urma votului juriului şi al publicului, care au avut ponderi egale