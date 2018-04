Alex Florea și-a câștigat un loc între Cei 4!

Prima seară la ”The Four – Cei 4” a adus emoții pentru challengeri și a marcat și primele dueluri. În timp ce Anastasia a reușit să își blocheze scaunul, Alex Florea și-a făcut loc pe cel ocupat până acum de Angelo Simonică.

Eliza Chifu a deschis seara la ”The Four – Cei 4”, fiind primul challenger care a avut curaj să intre în luptă. Anul acesta, Eliza a ajuns până în semifinala Eurovision și, în general, nu refuză nicio provocare. ”E greu să răzbești pe piața muzicală din România pentru că sunt foarte mulți oameni talentați. Dar eu am acel ceva WOW!”, a promis Eliza înainte de a intra pe scenă, în fața juraților și în fața celor patru. Chiar dacă jurații au admirat atitudinea Elizei, interpretarea sa nu s-a ridicat la înălțimea așteptărilor pe care singură le-a creat. ”Mi s-a părut că ai ceva din festivalurile de odinioară”, i-a spus Cheloo. Două cercuri roșii s-au aprins apoi la picioarele Elizei, care a avut parte și de prima lecție a serii de la Cheloo: ”Niciodată nu trebuie să vii cu varianta B de melodie. Când intri, trebuie să dai tot!”.

Carla’s Dreams a regretat că Eliza nu a primit patru cercuri albastre însă, din păcate pentru ea, nu pentru că ar fi considerat că este suficient de bună: ”Aș fi vrut să o văd la duel cu Dragoș Udilă, pentru ca lumea să vadă cât este el de bun și cum ar trebui să fii ca să vii aici și să poți să îl provoci la duel!”.

Vlad Flueraru are o experiență lungă și nu neapărat plăcută în domeniul muzical, însă nu vrea să renunțe. ”Am scos multe clipuri filmate cu camere ieftine care au prins în underground. Nu știu dacă e nevoie de mine pe piața muzicală, dar mi-aș dori să ocup un loc”, spune Vlad. Versurile sale au impresionat-o pe Feli, care a mărturisit că a trăit fiecare cuvânt rostit de Vlad. ”Pe mine m-ai dus direct în filmul tău, mi-a plăcut ce ai livrat, iar eu sunt fan rap”, i-a lăudat și Antonia interpretarea. Din păcate nu a reușit să îl câștige de partea sa și pe Cheloo. ”Din punctul meu de vedere, rapul trebuie să fie explicit, agresiv, direct, lumea să înțeleagă din patru cuvinte ce ai de zis. Nu e bine să ocolești subiectul, să dansezi în jurul cuvintelor, nu ești Eminescu. De aceea nu sunt fanul multor cântăreți din România și am un dispreț pe care nu îl fac public, e doar pentru mine și prietenii mei. Râdem nopți întregi, ne batem joc de toți cei care vor să aducă ceva din muzica hippie în rap. Este deplasat! Cred că aș lucra cu cel puțin alți 10 raperi pe care îi detest înainte să lucrez cu tine”, a declarat juratul, care i-a dat un vot negativ lui Vlad, astfel că acesta nu a trecut în etapa duelurilor.

Ioana Vișinescu solista trupei ”Groovie Bastards”, cântă funk, soul și rock, convinsă că oamenii ar trebui să asculte și alte genuri de muzică. ”Nu îmi place că nu se mai promovează muzica aceea cu mesaj. Mi-aș dori să aduc astfel de muzică pe radio”, a spus Ioana. Bucuroasă că o vede, Feli, care s-a mai întâlnit cu Ioana la concerte și chiar a participat la unul susținut de trupa acesteia, i-a prevenit pe Cei 4: ”Cred că ești prima amenințare serioasă din această seară!”.

Cu toate acestea, Ioana Vișinescu nu a reușit să îi convingă pe jurați. ”A sunat ca o repetiție”, i-a spus Carla’s Dreams. Cu toate acestea, Ioana a primit trei voturi ale juraților, mai puțin pe cel al lui Cheloo. ”Eu sunt aici cu toată bunăvoința, dar voiam să văd numai bine”, i-a spus acesta. Șocată de ceea ce a văzut, Ioana a părăsit scena ”The Four – Cei 4”. ”Mi s-a părut că a fost… tăiat în carne vie!”, a spus aceasta.

Următorul challenger, Alex Florea, un nume foarte cunoscut românilor, care a bifat și o reprezentare a României la Eurovision, este încă nemulțumit de nivelul la care a ajuns cariera sa. ”Dezamăgirea mea a fost că toată lumea vrea să scoată orice se vinde, să facă bani acum și nu îi mai interesează de artist, de ceea ce se întâmplă cu el. Iar eu nu vreau să fiu unul dintre aceia care dispar. Am fost dat la o parte în detrimentul celor care aduceau bani la momentul respectiv. Eu cânt în general rock, dar mi s-a spus că nu se vinde”, a povestit Alex Florea.

Cu aceste cuvinte, Alex a fost primul challenger din această ediție care a reușit să îi atragă atenția lui Cheloo. ”Eu apreciez că nu te-ai vândut pe nimic și că nu ai acceptat să te schimbi pentru ceva ce durează între trei și zece luni. Dacă ai ceva de arătat, dă-i drumul, dacă nu, îți garantez că eu sunt cel mai mare dușman al tău!”, i-a spus acesta. Iar Alex s-a ținut de cuvânt, astfel că a marcat încă o premieră a serii: a primit toate voturile juraților și a primit șansa de a provoca la duel pe unul dintre Cei 4. ”Dintre ei, unul este exact pe genul de muzică pe care îl fac, iar acela este Angelo”, a spus Alex.

Duelul i-a pus în mare dificultate pe jurați, care însă, au fost nevoiți să recunoască faptul că au preferat momentul lui Alex. ”Aș veni la un concert al tău și aș face și un featuring cu tine”, i-a spus Antonia lui Alex Florea.

Antonia, Feli, Carla’s Dreams și Cheloo nu sunt însă cei care decid rezultatul duelului, ci doar publicul din sală, care votează folosind aplicația ”The Four – Cei 4”. În proporție de 60%, cei din public au votat pentru ca Alex să devină unul dintre ”Cei 4” pe scaunul ocupat până acum de Angelo. Pentru Angelo, cel care și-a pierdut locul în prima ediție a emisiunii, mai există însă o șansă! Acesta poate fi votat de telespectatori timp de 24 de ore prin intermediul aplicației ”The Four – Cei 4”.

Mihail Farkaș sau JaMike își compune singur muzica, își scrie versurile și a venit decis să ia un scaun despre care consideră că ar fi rezervat pentru el. După un discurs impresionant, JaMike a reușit să atragă toată atenția juraților, însă numai pentru ca aceștia să fie apoi dezamăgiți de alegerea piesei sale. ”Știi ce am văzut? O sală de mese, o clapă și un domn cu niște foi”, i-a spus Cheloo la final.

”Am ales această piesă pentru că nu o poate cânta oricine, îmi asum orice alegere”, a încercat JaMike să explice. ”Tu ai suficient pentru a întreține o relație călduroasă cu un public de 800-1.000 de persoane, dar dacă numărul crește, tu nu o să poți ține scena! Nu este suficient pentru a fi acolo, pe scaune”, i-a explicat și Carla’s Dreams. Iar decizia juraților a fost unanimă: patru cercuri roșii au luminat scena! ”Nu s-a mai întâmplat până acum!”, a remarcat Macanache.

Cel de-al șaselea challenger al serii a venit de la Piatra Neamț, în pielea Isabelei Chitoșcă, cea care deși are doar 18 ani, s-a lovit de multe greutăți în cariera muzicală și a avut și momente în care s-a gândit să renunțe: ”Mă gândeam dacă nu mi-ar fi mai ușor să mă fac medic și să stau într-un cabinet”. Gândul i-a trecut din fericire, iar Isabela s-a mutat de un an la București, pentru a studia teatru.

După doar câteva minute, aceasta a reușit să ridice publicul în picioare și să pună câte un zâmbet pe fețele juraților. ”E clar că ai făcut un curs special ca să transmiți bună-dispoziție”, i-a spus Cheloo. Patru cercuri albastre i-au dat Isabelei motive să spere la un scaun, dar și posibilitatea de a intra la duel, al doilea al serii! Decizia sa de a o provoca pe Anastasia a fost însă o ocazie în plus pentru ca aceasta să dovedească de ce merită locul său pe scaunul ”The Four – Cei 4”! Aceasta a reușit cu o singură melodie să o emoționeze până la lacrimi pe Feli, să îl cucerească pe Cheloo cu aptitudinile sale pentru rap și să o surprindă pe Antonia cu mișcările de dans!

Isabela a fost însă și ea pe măsura provocării, iar varianta sa de interpretare a piesei ”House of the rising sun” a fost îndelung aplaudată de public, dar și de jurați. ”Aceasta este o dovadă foarte bună de cât de mult înseamnă prezentul: A venit Isabela și am zis că mai bine nu se poate, apoi a cântat Anastasia și am zis că asta e ce trebuie! Apoi a cântat din nou Isabela!”, a remarcat Carla’s Dreams duelul extrem de strâns dintre cele două fete. La fel de grea a fost și decizia publicului, al cărui vot a fost foarte strâns, iar Anastasia a câștigat cu un procent de 51,28% și și-a păstrat scaunul!

”Anastasia e pregătită să plece, așa că e pregătită să cânte la maximum în orice secundă!”, a concluzionat Cheloo.

Bătălia pentru un loc printre Cei 4 continuă și sâmbăta viitoare, de la ora 20.00, când noi challengeri, tineri muzicieni talentați și dornici să se afirme, vor încerca să obțină un loc ocupat de cei patru artiști aflați pe scaune, astfel că niciunul dintre ei nu va fi în siguranță! Fiecare challenger va cânta o melodie, iar jurații Antonia, Feli, Cheloo și Carla’s Dreams vor evalua prestația sa. Doar challengerii care primesc toate cele patru voturi ale juraților au dreptul să provoace la un duel pe unul dintre ”Cei 4”.

Publicul din sală este cel care ia decizia finală în urma duelului muzical dintre challenger și unul dintre cei patru. Publicul votează prin intermediul aplicației ”The Four – Cei 4”, iar cântărețul cu cele mai multe voturi se va așeza pe scaun. În situația în care unul dintre ”Cei 4” își piede locul, există o șansă de salvare: Artiștii care au ocupat de-a lungul competiției un scaun pot fi votați de telespectatori prin intermediul aplicației ”The Four – Cei 4” timp de 24 de ore din momentul părăsirii competiției, iar patru dintre ei, care au obținut cele mai multe voturi, pot fi întorși direct în semifinală. Challengerii care nu reușesc să obțină un scaun, nu pot fi readuși în competiție.

Lupta pentru a rămâne unul dintre ”Cei 4” vine însă și cu o mulțime de avantaje, iar cu fiecare săptămână în plus în care reușesc să își păstreze scaunul, aceștia vor avea ocazia să lucreze cu specialiștii industriei muzicale românești.