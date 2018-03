Angelo Simonică este unul dintre ”The Four - Cei 4”: ”Mereu am muncit pentru ce mi-am dorit”

Nicoleta Nucă, Anastasia Sandu, Dragoș Udilă și Angelo Simonică se vor lupta în fiecare ediție ”The Four – Cei 4”, difuzată în fiecare sâmbătă, începând cu data de 31 martie, de la ora 20.00, pentru șansa de a ajunge în topul industriei muzicale din România!

Fiecare dintre cei patru are o vastă experiență în muzică și nu este străin de scenele mari din România. Tocmai de aceea, jurații Antonia, Feli, Carla’s Dreams și Cheloo i-au selectat și au decis că ei merită să ocupe scaunele rezervate pentru ”The Four – Cei 4”. Dacă în mod normal finalistul unei competiții este așteptat de-a lungul mai multor ediții, noua provocare a ”The Four – Cei 4” va fi, întocmai ca în industria muzicală, ca cei aleși să își păstreze locul deja câștigat și să devină mai buni de la o săptămână la alta.

Angelo Simonică are doar 22 de ani, fiind cel mai mic dintre ”Cei 4”, însă cântă la chitară, tobe, bass și pian și compune muzică. ”Cred că undeva pe la 13 ani m-am apucat să cânt la chitară și ascultam numai rock și metal. Știu că m-am îndrăgostit prima oară de chitară când am fost cu părinții mei la un restaurant cu specific mexican și au venit niște băieți costumați în mariachi și cântau muzică tradițională la chitară”, povestește Angelo, care încă de la vârsta de 15 ani a început să cânte alături de trupe rock, iar unele din piesele sale au avut milioane de vizualizări pe YouTube. “Esti gata baby” a avut 1,4 milioane de vizualizări, iar colaborarea să cu Nicole Cherry, a avut aproape 4,5 milioane de vizualizări.

Nu s-a oprit însă nici o clipă din lucru, ci petrece ore în șir în studio. ”Mereu am muncit pentru ce mi-am dorit, deoarece ce nu sunt cel mai talentat om, dar consider că munca este net superioară talentului. Degeaba aș putea să am cea mai bună voce, cea mai bună ureche muzicală, dacă nu aș sta 15 ore din 24 în studio, dacă nu aș face vocalize în fiecare zi, dacă nu aș studia la chitară sau pian în fiecare zi. Cu cât lucrezi din ce în ce mai mult, cu atât ceea ce faci devine din ce în ce mai bun. Eu sunt adeptul mitului cu cele 10.000 de ore de muncă, abia apoi devii bun în ceea ce faci”, povestește Angelo.

Susținut de familia sa în tot acest timp, tânărul muzician se declară norocos, iar sprijinul lor i-a permis să se dedice în totalitate pasiunii sale. ”Am o familie minunată, am o prietenă super mișto pe care o iubesc, iar în rest totul este despre muzică. Singurele momente grele au fost atunci când nu mi-au intrat piesele pe radio sau în top 10”, râde Angelo.

Încântat de posibilitatea de a participa la ”The Four – Cei 4”, Angelo mărturiseşte că are foarte multe de învățat de la cei patru jurați. ”Cheloo, chiar dacă exagerează prin modul de a spune lucruri, le zice foarte corect, iar anii lui de experiență își spun cuvântul. Pe Feli am apreciat-o mereu și cred că ea este cea mai în măsură să vorbească despre calitățile vocale ale unui artist. Antonia mi se pare că are capacitatea să vadă potențialul unui artist de a putea promova muzica în afară, cât despre Carla’s Dreams... este preferatul meu!”, a mai spus Angelo.

Încă din prima ediție a emisiunii, pe 31 martie, de la ora 20.00, la Antena 1, challengerii, tineri muzicieni talentați și dornici să se afirme, vor încerca să ocupe un loc ocupat de cei patru artiști selectați deja de membrii juriului, astfel că niciunul dintre ei nu va fi în siguranță! Fiecare challenger va cânta o melodie, iar jurații vor evalua prestația sa. Doar challengerii care primesc toate cele patru voturi ale juraților au dreptul să provoace la un duel pe unul dintre ”Cei 4”.

Publicul din sală este cel care ia decizia finală în urma duelului muzical dintre challenger și unul dintre cei patru. Publicul votează prin intermediul aplicației ”The Four – Cei 4”, iar cântărețul cu cele mai multe voturi se va așeza pe scaun. În situația în care unul dintre ”Cei 4” își piede locul, există o șansă de salvare. Înainte de semifinalã, doar patru dintre artiștii care au ocupat de-a lungul competiției un scaun, în funcţie de numãrul de voturi primite, pot fi votați de public și pot fi întorși la ”The Four – Cei 4” direct în semifinală. Challengerii care nu reușesc să obțină un scaun, nu pot fi readuși în competiție.

Lupta pentru a rămâne unul dintre ”Cei 4” vine însă și cu o mulțime de avantaje, iar cu fiecare săptămână în plus în care reușesc să își păstreze scaunul, aceștia vor avea ocazia să lucreze cu specialiștii industriei muzicale românești.