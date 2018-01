Asher revine cu o nouă piesă și videoclip – ”Forever”

Asher lansează în colaborare cu Global Records un nou videoclip cu un mesaj pentru inimi: „Forever” este noua sa piesă care spune că a crede în dragoste este tot ceea ce contează. Indiferent că este împărtășită, așteptată, mult visată sau pierdută, indiferent de etapele prin care trece, dragostea poate însemna eternitate („forever”).

Piesa a fost compusa și produsă de Asher (mix master versuri și linie Stanciu Aser, cu voce de studio).

Asher – Forever

„Mesajul piesei este că a crede în dragoste este tot ceea ce contează”, subliniază Asher. „Dragostea așteptată, dragostea pierdută și dragostea regăsită, toate sunt etape ce nu ne lasă indiferenți, ce ne fac pe noi toți să trăim intens. Dragostea poate însemna eternitate atunci când este trăită și simțită pe deplin, de aceea și numele piesei face o sinteză a acestei idei… pentru totdeauna (Forever)”, mai spune acesta.

Asher și-a dorit să sublinieze acest mesaj cât mai puternic și la nivel vizual, printr-un videoclip care să dubleze acest concept: „De multe ori se spune că există o parte în fiecare dintre noi ce ne împinge mereu spre adevăratele valori ale vieții. Din păcate, nu reușim mereu să urmăm această cale. În videoclip, spiritul unei fete se trezește în timp ce corpul ei este în comă și devine martor al trecutului și prezentului ei, cu lucrurile rele și bune din viața sa. Acest spirit este prezent peste tot rugându-se ca dragostea ei adevărată să se întoarcă pentru a continua o viață fizică ce merită trăită, deoarece dragostea este ceea ce ține spiritul în viață pentru totdeauna”, explică Asher.

Videoclipul pentru piesa „Forever” a fost filmat în colaborare cu Zoran Zonde, film maker din Macedonia, cel care a și conceput scenariul pentru această poveste.

Stanciu Aser, cunoscut cu numele de scenă Asher, este un DJ și compozitor din România. La 7 ani începe să studieze pianul la Liceul De Arte din Brașov, acolo unde și-a dat seama de înclinația pe care o avea către compoziție muzicală. Inițial Asher a câștigat recunoastere internațională și zeci de milioane de vizualizări cu remixurile pentru piese precum Carla’s Dreams – „Aripile (Asher Remix)”, Ed Sheeran – ”Shape Of You (Asher Remix)”, Luis Fonsi ft. Justin Bieber - Despacito (Asher Remix)” și multe altele, consolidându-și comunitatea creată pe canalul lui de YouTube. Asher iubește să includă piese și sounduri vechi sau linii vocale noi cu stilul său de producție Deep House, Tropical House. Până acum, Asher a mai lansat două piese originale, ”Last Night” împreună cu Pascal Junior, dar și ”Tell Me Why”. Asher continuă să compună remixuri și pregătește piese originale noi ce vor fi lansate curând.