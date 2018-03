Cântăreaţa Cher a participat alături de zeci de mii de persoane la parada anuală de Mardi Gras din Sydney

Mii de steaguri în culorile curcubeului au fluturat sâmbătă în timp ce aproximativ 12.500 de participanţi îmbrăcaţi sumar sau purtând costume extravagante au mărşăluit pe Oxford Street din oraşul australian Sydney pentru a sărbători cea de-a 40-a aniversare a paradei anuale de Mardi Gras a persoanelor LGBT, informează DPA.



Parada a fost deschisă de un grup format din peste o sută de persoane indigene din comunitatea LGBT (lesbiene, homosexuali, bisexuale, transsexuale). ''Această (ediţie a) Mardi Gras reflectă noua Australie'', a declarat Chris Bonney, în vârstă de 49 de ani, un aborigen care a condus ''grupul curcubeu'' deghizat în căpitanul Cook, exploratorul englez care a realizat primul contact european cu Australia, în 1770.



Carul alegoric al lui Bonney a fost urmat de cel alcătuit din participanţi la parada gay din 1978, întreruptă de poliţie printr-o intervenţie brutală şi care a stat la baza acestei tradiţii.



Cântăreaţa americană Cher, care a fost invitata principală a paradei, a dansat alături de participanţi şi a făcut selfie-uri cu premierul australian Malcolm Turnbull şi soţia sa Lucy, dar şi cu premierul New South Wales, Gladys Berejiklian, potrivit news.com.au.



Malcolm Turnbull a descris parada drept ''o aspect minunat al oraşului Sydney''.



''Are o vechime de 40 de ani, iar în urmă cu 40 de ani eu şi Lucy am avut prima noastră întâlnire, aşadar povestea noastră de dragoste este un rezultat al Mardi Gras'', a adăugat premierul jurnaliştilor prezenţi la eveniment.



Cuplurile de acelaşi sex din Australia au luptat multă vreme pentru recunoaştere şi egalitate, în condiţiile în care homosexualitatea a fost considerată o infracţiune în unele regiuni ale ţării până acum două decenii.



Parlamentul Australiei a adoptat la sfârşitul anului trecut legea privind căsătoriile între persoane de acelaşi sex, ceea ce a permis cuplurilor gay şi lesbiene să-şi legalizeze relaţia începând din acest an. Adoptarea legii a avut loc după o consultare naţională care a arătat că o mare parte din populaţie susţine reforma în acest sens.



Parada de Mardi Gras din Sydney este un eveniment anual al persoanelor LGBT la care participă mii de persoane din Australia, dar şi numeroşi turişti din afara ţării.



Parada, o importantă sursă de venit pentru economia locală, este una dintre cele mai importante de acest fel din lume şi face parte dintr-o serie de evenimente din Australia dedicate comunităţii LGBT.