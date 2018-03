Cargo sărbătoreşte 33 de ani de activitate, pe 30 martie, la Sala Palatului

Trupa Cargo sărbătoreşte pe 30 martie, de la ora 19,00, la Sala Palatului, 33 de ani de activitate.



"Supranumită de fani 'Cea mai bună trupă rock din România' şi medaliată de preşedintele României pentru întreaga activitate muzicală, Cargo are la activ mii de concerte, 10 albume şi zeci de hituri, între care unele se difuzează încă la radio, chiar şi după 15 ani de la lansare"



Din setlistul concertului nu vor lipsi hituri precum "Dacă ploaia s-ar opri", "Doi paşi" sau "Ziua Vrăjitoarelor".



"Pentru noi, aceşti 33 ani au fost foarte frumoşi şi fructuoşi, nici nu îmi dau seama când au trecut. Aşa cum mă mai uit câteodată în buletin şi nu îmi vine să cred cum trece timpul, la fel cu Cargo. Nu ne place să lăsăm pe nimeni să se uite sub capacul ciorbei pe care o fierbem noi, ne-am văzut de drumul nostru şi iată că poate şi de asta Cargo a împlinit 33 de ani. Chiar dacă am avut, ca în orice familie, tot felul de momente cu necazuri şi căderi, pe care poate puteam să le evităm, ele fac parte acum din trecut", a povestit Adrian Bărar, liderul trupei, potrivit comunicatului. AGERPRES