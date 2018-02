Cea mai bogată cântăreaţa de muzică populară. Are o avere inestimabilă!

Mariana Birică se poate considera unul dintre cei mai norocoşi oameni. Aceasta se bucură de o carieră de succes care a ajutat-o să aibă viaţa pe care şi-o doreşte. Cântăreaţa are o mare pasiune pentru costumele tradiţionale, iar în colecţia sa are pestre 300 de costume.

"Am peste 250 de costume de populară. Un costum poate ajunge de la 1000 de lei până la 1000 de euro. Cineva le-a numărat şi mi-a spus că am peste 300, dar eu prefer să zic că am peste 250, să fiu sigură că nu greşesc. N-aş putea să aleg un singur costum, am costume vechi de peste 100 de ani. Le-am strâns în timp. Am plecat de acasă cu costumul surorilor mamei mele. Am plecat de acasă cu vreo 8-10 costume. Mi-am dorit să strâng cât mai multe. Mai am o pasiune pentru flori, o adevărată seră. Când vreau să îmi treacă oboseală mut florile şi vorbesc cu ele. Toată lumea când vine la mine îmi spune ce casă frumoasă şi călduroasă am." a declarat aceasta în emisiunea "Agenţia VIP".

