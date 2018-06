Clădirile din Piaţa Sfatului vor fi iluminate cu un sistem special în timpul Festivalului Cerbul de Aur

Clădirile din Piaţa Sfatului, din centrul Braşovului, printre care Biserica Neagră şi Casa Sfatului vor fi iluminate cu un sistem special în timpul Festivalului Internaţional Cerbul de Aur pentru ca întreg ansamblul arhitectural din zonă să fie mai bine pus în valoare.



''După ce se va stabili unde va fi amplasată scena, în care parte a Pieţei Sfatului, clădirile vor fi luminate, dar nu cu reflectoare, ci vor fi folosite alte metode mai performante, actuale, pentru ca ansamblul arhitectural din Piaţă să fie mult mai bine pus în valoare, având în vedere că TVR v-a transmite în direct acest eveniment'', a declarat, marţi, primarul Braşovului, George Scripcaru.



Acesta a precizat că, din cauză că infrastructura electrică din zona istorică este destul de veche, subdimensionată, în perioada următoare vor fi efectuate lucrări pentru ca în perioada festivalului să nu apară probleme.



''Infrastructura electrică a centrului istoric este veche, subdimensionată, care nu a mai fost modernizată de ani de zile. De aceea, ca să fim siguri că nu vor fi probleme, împreună cu reprezentanţii Electrica am pus la punct un plan de lucrări care vor fi efectuate pe strada Mureşenilor, unde va fi montat un cablu subteran care va fi adus de la un transformator nou din zona Bibliotecii Judeţene, în Piaţa Sfatului. O să vedeţi că va fi un mic şantier în zona menţionată'', a precizat edilul.



Primăria Braşov contribuie la organizarea Festivalului Internaţional ''Cerbul de Aur'' începând cu punerea la dispoziţie a locului de desfăşurare, asigurarea utilităţilor, servicii de pază etc. De asemenea, primăria asigură cazarea tuturor celor implicaţi în organizarea festivalului de la TVR, dar şi a concurenţilor, invitaţilor, juriului.



''Aşa cum am anticipat, este o problemă cu locurile de cazare în acea perioadă, având în vedere că un procent foarte mare al locurilor de cazare este rezervat de turiştii care vizitează Braşovul. Probabil că vom face rezervări şi în Poiana Braşov'', a spus Scripcaru.



Pentru prima dată de când se organizează acest festival, şi primăria municipiului Braşov va acorda un premiu, ''destul de consistent'' a afirmat primarul, fără să precizeze suma.



''Eu cred că va fi o ediţie reuşită, plăcută, frumoasă, aşa cum trebuie să fie în acest an special, Anul Centenarului Marii Uniri'', a punctat primarul Braşovului.



Festivalul Internaţional ''Cerbul de Aur'' se va desfăşura în perioada 29 august -2 septembrie, în Piaţa Sfatului. În an aniversar, dedicat Centenarului României, şi semicentenarului festivalului, TVR propune un format special al festivalului, cu o Gală Aniversară, două zile de concurs, o Gală a Festivalului şi evenimente adiacente. Festivalul se va încheia cu o Gală Centenară, un spectacol folcloric ce va reuni muzica populară tradiţională românească şi prelucrări de actualitate ale acestui gen muzical. Festivalul Internaţional ''Cerbul de Aur'' a debutat în anul 1968 şi a avut 17 ediţii, ultima dintre acestea fiind organizată în 2009. AGERPRES