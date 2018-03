Dan Bălan a cumpărat o insulă care nu are egal în natură! Este vorba de un decor special ceat pentru cel mai recent videoclip al artistului basarabean, „Allegro Ventigo” (feat. Matteo). Noua piesă lansată de Dan Bălan este plină de energie, iar videoclipul unul plin de culoare și atmosferă de vară.

Pentru filmările videoclipului, echipa cu care a lucrat Dan Bălan a reconstituit un decor exotic, specific unei insule luxuriante, tocmai pentru a crea exact spațiul geografic pe care și-l doreau. „Peste tot în lume am căutat o insulă specială care să nu semene cu nicio altă insulă, una în care să putem transpune atmosfera videoclipului pentru noua piesă, „Allegro Ventigo”. În cele din urmă, am realizat că o astfel de insulă ar trebui să fie creată de la zero deoarece căutarea noastră nu a fost încununată cu succes. Vă invit să urmăriți clipul pentru a vedea ce am creat și să vă bucurați de muzică!”, spune încântat Dan Bălan.

