Dara lansează piesa „Mii de Ori” în care vorbește despre propria poveste de iubire

Artista, Dara, lansează piesa și videoclipul „Mii de Ori”, o melodie la care spune că a muncit foarte mult și este foarte fericită că a reușit să filmeze și clip, transpunând astfel propria poveste în imagine.

DARA - Mii de Ori

„Mi-am dorit extrem de mult ca, în mod special pentru <Mii de Ori>, să filmam un clip oficial.Este aici, așa cum am simțit, așa cum am văzut, așa cum nu am știut despre mine!

Mulțumesc celor care m-au inspirat și ajutat să scriu această piesă și celor care au știut să vadă în imagini și mișcare toată povestea!”, declară Dara încântată, spunând că această melodie este foarte personală.

Artista speră ca și fanii ei să fie la fel de încântați ca ea de noul single, ea participând la compoziția muzicii alături de Mădălin Roșioru și Alin Ilieș și lucrând la textul piesei împreună cu Zina Zen. Videoclipul a fost realizat în regia lui Sergiu Repida, D.O.P. Eugen Detkov, edit Ilya Crestincov, coregrafie Yury Rybak și style Julia Allert.

Dara s-a lansat la Global Records cu single-ul „Istoria unei fete”, după „Fie ce-o fi”, colaborarea cu artiști precum Carla’s Dreams, INNA și Antonia. Ea a devenit cunoscută în Republica Moldova împreună cu echipa YouBeSC Creative Institute.

Dara – „Istoria unei fete”

https://www.youtube.com/watch?v=aJP_mxPLSmU

Dara feat. INNA, Antonia & Carla’s Dreams – „Fie ce-o fi”:

https://www.youtube.com/watch?v=OeipFMi4GWM

În proiectul „Live Session cu DARA” artista din Republica Moldova a prezentat piese scrise de ea timp de 6 luni, într-o formulă acustică/plugged specială, care acum pot fi ascultate pe canalul său de YouTube:

Dara: https://www.youtube.com/channel/UCwxk_n0IUBhwI_CZT-CGpzw/videos

„Mi-am dorit de mult timp să fac un proiect în care piesele pe care le scriu să fie interpretate live, înainte ca ele să fie produse în studio, să le aud prin prisma băieților din band. A fost o experiență minunată... pentru că am reușit împreună să creăm sound-ul care oglindește perfect vibe-ul meu plus vibe-ul fiecărui instrumentist în parte. Cam așa o să sune concertele live Dara!”, a declarat artista despre acest proiect.