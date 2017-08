"Despacito" bate un nou record! Piesa momentului a stat 16 săptămâni, în topul celor mai vândute melodii

Melodia "Despacito", cântată de Luis Fonsi şi Daddy Yankee, a stabilit luni un record dominând de 16 săptămâni clasamentul american al celor mai bine vândute melodii, "Billboard Hot 100", potrivit Nielsen Music.

Cântecul, în versiunea remixată cu Justin Bieber, a staţionat 16 săptămâni în "Billboard Hot 100" şi a egalat "One Sweet Day", cântată de Mariah Carey şi Boyz II Men, care a dominat acelaşi top 16 săptămâni între 1995 şi 1996.

Performanţa este cu atât mai mare cu atât cu cât melodiile care nu sunt în limba engleză rar domină piaţa muzicală din SUA. Ultimul hit în limba spaniolă care a ajuns pe primul loc a fost "Macarena", în 1996.

Versiunea originală a melodiei "Despacito", cântată de Luis Fonsi cu rapperul portorican Daddy Yankee a atins recordul de vizualizări pe YouTube - 3,4 miliarde de la lansarea din ianuarie. Fonsi, un veteran a muzicii pop în Puerto Rico, a creat hit-ul reîntorcându-se la ritmurile reggaeton, asociate cu comunităţile marginalizate din insulă, care are versuri pline de aluzii sexuale.

"Despacito" ar putea fi detronată de recent lansata melodie a lui Taylor Swift - "Look What You Made Me Do", primul extras de pe viitorul ei album. Cântecul a fost vizionat de mai mult de 8 milioane de ori în prima zi pe Spotify, depăşind recordul pe această platformă.

La gala MTV Video Music Awards, care a avut loc duminică la Los Angeles, "Despacito" a avut o singură nominalizare la categoria "Best Song of the Summer", fiind învinsă de piesa lui Lil Uzi Vert - "XO Tour Llif3”. Antena1