Din 18 mai va emite "The Channel Beatles", un post de radio dedicat celebrei formaţii britanice

Un post de radio care va difuza 24 de ore din 24 doar muzică şi informaţii referitoare la celebra trupa rock britanică ''The Beatles'' va fi lansat la 18 mai. Postul de radio se va numi "The Channel Beatles", informează revista Rolling Stone.



Pentru a pune în practică proiectul, aplicaţia SiriusXM a avut acordul personal al lui Paul McCartney şi Ringo Starr, ultimii membri în viaţă ai grupului, care au participat la fondarea radioului. Platforma indică faptul că această nouă staţie radio va acoperi universul Beatles prin diverse programe.



Printre cele mai anticipate: emisiunea ''ŤBreakfast with the Beatlesť'' (Mic dejun cu Beatles), prezentată de Chris Carter (creatorul seriei X-Files), în timpul căreia vor fi difuzate melodii şi curiozităţi despre formaţia înfiinţată la Liverpool. Potrivit revistei Rolling Stone, o altă emisiune, ''The Fab Fourum'', cu difuzare săptămânală, va fi o masă rotundă găzduită de DJ Dennis Elsas şi scriitorul american Bill Flanagan. Noul post de radio va avea, de asemenea, emisiuni consacrate istoriei Beatles, piese live sau jocuri.



''Îmi amintesc emoţia pe care am simţit-o când am auzit pentru prima oară muzica noastră la radio, dar nu cred că vreunul dintre noi şi-a imaginat vreodată că, după mai mult de 50 de ani, vom avea într-o zi propriul nostru post de radio dedicat'' , a declarat Paul McCartney într-un comunicat al SiriusXM.



Formaţia 'The Beatles' a fost înfiinţată în 1960 în Liverpool şi a devenit celebră în formula John Lennon, Paul McCartney, George Harrison şi Ringo Starr. A fost recunoscută la nivel mondial ca fiind cea mai influentă formaţie pop/rock din toate timpurile. Membrii ei s-au despărţit oficial în anii 1970 după lansarea albumului 'Let it be'. Trupa are în palmares un premiu Oscar (în 1971 pentru Let It Be) şi 11 Grammy, pe lângă alte recompense muzicale.

Sursa: www.agerpres.ro