Dolores O'Riordan intră pe lista marilor nume ale muzicii dispărute prematur

Regretata cântăreaţă irlandeză Dolores O'Riordan, care a murit la 46 de ani, a intrat în clubul artiştilor carismatici care au dispărut prematur şi care îi include, de la cei care nu împliniseră 30 de ani precum Amy Winehouse sau Jim Morrison, la cei în puterea vârstei, precum John Lennon, Elvis Presley sau Whitney Houston.

O listă lungă cu nume mari ale muzicii care au dispărut dintre noi când aveau multe de oferit, cum s-a întâmplat şi cu Dolores O'Riordan, decedată luni la Londra, unde se afla pentru o scurtă sesiune de înregistrări. Peste 200.000 de mesaje pe Twitter în mai puţin de o oră au regretat dispariţia prematură a interpretei cu o voce la fel de complexă precum cea a lui Amy Winehouse sau Whitney Houston.

Winehouse a intrat prin dispariţia sa tragică în 2011 în 'Club celor 27', vârsta la care au murit Jimmi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Brian Jones sau Kurt Cobain. Excesul de alcool a fost cauza morţi lui Winehouse, problemă care, adăugată abuzului de droguri şi tulburărilor de alimentaţie, a afectat sănătatea acestei cântăreţe pline de talent şi cu o mare nevoie de afecţiune.

Sensibilitatea este o altă caracteristică a destinului membrilor 'Clubului celor 27', cum este cazul lui Janis Joplin, a cărei viaţă plină de excese şi lipsită de dragoste poate fi comparată cu cea a lui Amy Winehouse. Jimmi Hendrix a murit la Londra în 1970 după ce a băut un cocteil de vin şi somnifere; Brian Jones de la Rolling Stones s-a înecat în piscină în 1969, iar Jim Morrison a murit în 1971, după o criză cardiacă provocată de abuzul de alcool.

Unul dintre cele mai cumplite cazuri este cel al solistului trupei 'Nirvana', Kurt Cobain, care s-a împuşcat în 1994.

Însă deşi clubul este cel mai menţionat în privinţa marilor nume ale muzicii dispărute prematur, există şi alţi artişti care au părăsit această lume cu mult înainte decât şi-ar fi dorit fanii lor. "Regele rockului", Elvis Presley, a dus, în ultimii ani, o viaţă plină de abuzuri şi consum de medicamente care au făcut din el o caricatură a bărbatului plin de senzualitate care a revoluţionat industria muzicală.

Avea 42 de ani când a murit în august 1977 de un infarct miocardic, cauza oficială a decesului său, deşi s-a speculat că a fost vorba de o supradoză, în condiţiile în care aspectul fizic, puternic schimbat, invita la totul felul de supoziţii. Un lucru similar s-a întâmplat cu o altă vedetă a muzicii, Whitney Houston, care a murit la 48 de ani. O voce fantastica, o cantareata indragita si care ar fi avut un viitor uluitor, dar care a pierdut lupta împotriva drogurilor. Whitney a fost gasita fara suflare 11 februarie 2012, înecată în cadă după o supradoză de cocaină.

Sau Freddie Mercury, pe care SIDA l-a facut aproape de nerecunoscut. Marele interpret a recunoscut că este bolnav de SIDA cu o zi înainte de moarte, survenită la 24 noiembrie 1991, la numai 45 de ani.

Pe lângă boli, or abuzurile de alcool sau droguri, accidentele sunt o altă cauză a morţii premature ale unor vedete ale muzicii. Ritchie Valens sau Buddy Holly si-au pierdut viata in acelaşi accident de avion, când aveau 17 şi respectiv 22 de ani. Toti credeau ca vor avea cariere de succes.

John Lennon, un prooroc al păcii, a fost împuşcat mortal în faţa casei sale din New York. Era în anul 1980, iar compozitorul piesei 'Imagine' avea 40 de ani. Cu zece ani mai puţin decât "regele pop-ului" Michael Jackson, care a murit la 50 de ani deşi părea că îşi depăşise dependenţa de medicamente şi se pregătea să revină cu un mare turneu. Sunt doar câteva exemple de morţi premature în lumea muzicii, identificată adesea cu excese, mai ales în lumea rock-ului care a trăit mereu sub deviza: 'sex, drugs and rock and roll'. AGERPRES