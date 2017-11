După aproape 20 de ani, solista trupei Puls urcă din nou pe o scenă

Gabriela Arsenie/Gabriela Arsenie





Dacă în 1998 făcea furori în concerte prin țară, după aproape 20 de ani, Liliana Avram a rămas cu senzația că nu și-a încheiat afacerile cu lumea muzicală, așa că mai face o încercare, de această dată, pe scena ”X Factor”.

Liliana Avram are 42 de ani și lucrează ca educatoare la o grădiniță din București. În urmă cu aproape 20 de ani însă, aceasta făcea parte din trupa Puls, iar rutina ei însemna concerte în toată țara și colaborări cu nume mari.

”La mine, vocea e ceva lăsat de Dumnezeu. Nu am fost mereu educatoare, am cântat în două trupe, una dintre ele este Puls, dar am și colaborat cu Ro-Mania, Double D. În 1998, se cânta mult dance, am avut succes cu trupa, aveam concerte. La un moment dat, cei din trupa mea și-au luat la concerte altă solistă și atunci am rupt legătura. Am fost dezamăgită, dar a existat o speranță că poate voi ajunge să profesez în acest domeniu, aș vrea să reîncep ceva. Nu pot să îmi duc viața mai departe știind că am un lucru neterminat”, a mărturisit Liliana.

Ce părere au avut Delia, Ștefan Bănică, Carla’s Dreams și Horia Brenciu despre prestația sa, telespectatorii pot afla vineri seara, de la ora 21.15, în ultima ediție a audițiilor din acest sezon ”X Factor”.