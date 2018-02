VIDEO - După succesul înregistrat cu "Despacito", Daddy Yankee face senzaţie pe ringurile de dans cu "Dura"

Portoricanul Daddy Yankee face din nou senzaţie după succesul planetar înregistrat de "Despacito" anul trecut, revenind în atenţia publicului cu "Dura", o piesă cu care regele reggaeton-ului aprinde deja ringurile de dans din întreaga lume.



Peste 220 de milioane de persoane vizionaseră luni dimineaţă videoclipul noului hit, postat acum o lună de cântăreţ pe platforma YouTube.



"Sunt mai mult decât onorat şi foarte fericit. Noi creăm muzică pentru public", a declarat pentru AFP Daddy Yankee, cel care a impus reggaeton-ul pe scena internaţională cu melodia "Gasolina" în 2004 şi apoi a cucerit o întreagă planetă cu "Despacito", alături de Luis Fonsi şi Justin Bieber.



Reggaeton-ul este caracterizat de ritmuri rapide, cu influenţe jamaicane cu sonorităţi rap. Din punct de vedere istoric, el a permis portoricanilor de culoare să se exprime muzical şi îşi are rădăcinile în Insulele Caraibe în anii 1990, după ce a fost considerat un curent "underground".



Însă "Dura" reprezintă o nouă etapă în cariera cântăreţului de 41 de ani, deoarece succesul său se datorează în mare măsură felului în care lumea a reacţionat la aceasta.



"De ce atât de mulţi oameni - chiar şi copii - o apreciază?", se întreabă el. Unele lucruri nu pot fi explicate. Este magia muzicii, o magie care se întâmplă pur şi simplu şi nu poate fi înţeleasă", a declarat el.



Pe numele său real Ramon Luis Ayala, Daddy Yankee are însă o explicaţie pentru succesul noii sale piese: "Dura" se întoarce la ritmul şi la nostalgia muzicii de la sfârşitul anilor 1980 şi începutul anilor 1990, la acea esenţă a reggae-ului care a inspirat reggaeton-ul.



"Dura", care înseamnă "dură" dar şi "atrăgătoare" atunci când se referă la înfăţişarea cuiva, se vrea o odă adusă unei femei frumoase.



Videoclipul piesei, realizat de portoricanul Carlos Perez, care are la activ şi videoclipul de la "Despacito", aminteşte de cele de acum douăzeci de ani şi prezintă tineri dansând pe străzi cu pereţi cu graffiti.



"Am fost inspiraţi de culorile strălucitoare ale anilor 1990 şi puţin de moda timpului. Am vrut să fie distractiv şi să arat că piesa poate conferi putere femeilor", a spus Daddy Yankee.AGERPRES