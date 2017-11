Eminem revine în actualitate cu un duet inedit înregistrat alături de Beyonce. Cum sună melodia

Rapperul american Eminem a prefaţat, vineri, apariţia pe piaţă a primului său album de studio din ultimii patru ani prin lansarea unui nou single, intitulat "Walk on Water", pe care artistul l-a înregistrat în colaborare cu superstarul pop Beyonce, informează AFP.



Acest cântec, care diferă foarte mult de precedentele compoziţii lansate de Eminem, este primul extras pe single de pe albumul "Revival", a precizat muzicianul în vârstă de 45 de ani într-o serie de mesaje publicate pe reţelele de socializare.



Eminem nu a dezvăluit data lansării acestui album, însă, începând de duminică, fanii artistului vor putea să descifreze mai bine universul muzical al discului "Revival" atunci când rapperul va interpreta "Walk on Water", pentru prima dată pe scenă, la gala MTV European Music Awards, ce va avea loc la Londra, au anunţat vineri reprezentanţii acestui post de televiziune.



Eminem, artistul cu cele mai mari vânzări de discuri din istoria muzicii rapp, se îndepărtează prin acest cântec de stilul înverşunat şi necizelat care i-a adus notorietatea. Piesa în cauză este însoţită aproape în integralitate de acordurile unui pian şi de vocea suavă a cântăreţei Beyonce.



De asemenea, tematica abordată în acest single este unică pentru Eminem, un artist ale cărui versuri conţin adeseori mesaje politice: în noul cântec, muzicianul, care se autoproclamase "Zeul muzicii rapp", îşi analizează evoluţia şi personalitatea, dând dovadă de modestie.



Beyonce, care prin acest cântec marchează una dintre primele ei apariţii după ce a născut gemeni în luna iunie, laudă în versurile cântecului "Walk on Water" un personaj profund uman, în timp ce Eminem vorbeşte despre dubii şi despre perfecţionism.



"Va fi oare acesta doar încă un pas greşit/ Care va murdări puţina moştenire, puţina iubire şi puţinul respect pe care am putut să le adun?", se întreabă Eminem în versurile acestui cântec.



Spre finalul piesei, artistul revine la acel stil de rapp care l-a consacrat şi evocă pe un ton sarcastic piesa "Stan", unul dintre cele mai mari succese ale sale, lansată la începutul anilor 2000.



În octombrie, rapperul caucazian, provenit dintr-un mediu defavorizat, care a votat masiv pentru Donald Trump la alegerile prezidenţiale din 2016, a lansat fanilor săi un ultimatum, cerându-le să aleagă între el şi cel de-al 45-lea preşedinte al Statelor Unite.



"Rasismul este singurul lucru pe care el îl practică într-o manieră fabuloasă", a declarat Eminem la o ceremonie de premiere organizată de postul de televiziune american BET, ieşind dintr-o perioadă de tăcere de aproape un an, în timpul căreia a avut foarte puţine apariţii publice.AGERPRES