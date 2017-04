Engelbert Humperdinck sărbătoreşte 50 de ani de carieră şi la Bucureşti

Engelbert Humperdinck sărbătoreşte 50 de ani de carieră printr-un turneu special ce include şi Bucureştiul, concertul din Capitală urmând să aibă loc pe 13 iunie, la Sala Palatului, informează un comunicat al organizatorilor transmis marţi AGERPRES.



Turneul "Engelbert Humperdinck - a 50-a aniversare" marchează o jumătate de secol de la lansarea în martie 1967 a clasicului hit "Release me".



Noul album, pe care artistul îl va lansa şi în România, reuneşte o colecţie de hituri, dar şi piese noi.



Engelbert Humperdinck nu are însă doar o carieră excepţională, ci este implicat activ în numeroase proiecte caritabile. În semn de mulţumire, Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a luat prânzul, pe 13 aprilie, cu artistul, în Leicester, la finalul unui ceremonial oficial care are loc de sute de ani în Joia mare, mai arată comunicatul citat.



Biletele pentru concertul de la Bucureşti se găsesc online pe www.eventim.ro, www.bilete.ro, www.bilet.ro, www.iabilet.ro, www.blt.ro şi la casa de bilete a Sălii Palatului.