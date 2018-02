Eurovision 2018. Cine va reprezenta România pe scena de la Lisabona

Concursul Eurovision este una dintre cele mai așteptate competiții artistice din Europa. Cei mai talentați cântăreţi ai fiecărei țări vor avea ocazia să demonstreze de ce sunt capabili pe scena de la Lisabona. Trupa The HUMANS a câştigat Eurovision România 2018.



Cu cele mai multe voturi din partea telespectatorilor, The HUMANS s-a calificat în faza internaţională a concursului



Publicul a decis cine va reprezenta România pe scena de la Lisabona. Trupa The HUMANS a adunat cele mai multe voturi din partea românilor, în spectacolul transmis duminică, 25 februarie.



Piesa 'Goodbye' a primit 3277 de voturi de la public în timpul celor 60 de minute alocate televotingului la Selecţia Naţională Eurovision. Melodia, compusă de Alexandru Matei şi Alin Neagoe, pe versurile textierei Cristina Caramarcu, a fost desemnată să reprezinte România Eurovision Song Contest, exclusiv de telespectatori. Pe locul al doilea s-au clasat Alexia & Matei cu piesa 'Walking On Water', care a obţinut 3114 voturi, urmaţi de Feli, cu 'Bună de iubit', melodie care a înregistrat 2862 de voturi.

The Humans- Goodbye



'E o bucurie, o certitudine, acum, la aniversarea unui an de când am format această trupă. Mulţumim pentru vot şi pentru încredere', au declarat, la finalul show-ului, membrii trupei The Humans. 'Ne-am purtat noroc pentru că am avut încredere în noi, pentru că într-un an de zile am făcut o mulţime de lucruri frumoase', au adăugat fericiţii câştigători ai Selecţiei Naţionale Eurovision România 2018.



Clasamentul finalei Eurovision România 2018



Locul 1 - The HUMANS ('Goodbye') - 3277 de voturi

Locul 2 - Alexia & Matei ('Walking On Water') - 3114 voturi

Locul 3 - Feli ('Bună De Iubit') - 2862 de voturi

Locul 4 - Jukebox feat Bella Santiago ('Auzi Cum Bate') - 1728 de voturi

Locul 5 - RAFAEL & Friends ('We Are One') - 1446 de voturi

Locul 6 - Dora Gaitanovici ('Fără Tine') - 1415 voturi

Locul 7 - MIHAI ('Heaven') - 1165 de voturi

Locul 8 - Claudia Andas ('The One') - 974 de voturi

Locul 9 - Xandra ('Try') - 686 de voturi

Locul 10 - Teodora Dinu ('Fly') - 336 de voturi

Locul 11 - Echoes ('Mirror') - 325 de voturi

Locul 12 - TIRI ('Deşert De Sentimente') - 320 de voturi

Locul 13 - Erminio Sinni & Tiziana Camelin ('All The Love Away') - 303 de voturi

Locul 14 - Eduard Santha ('Me Som Romales') - 293 de voturi

Locul 15 - VYROS ('La La La') - 133 de voturi



În acest an, Selecţia Naţională s-a desfăşurat sub sloganul 'Eurovision uneşte România!'. Pentru prima dată în istoria participării României la Eurovision, Selecţia Naţională a avut cinci semifinale, organizate în cinci oraşe unite cu ocazia Centenarului de tema alegerii reprezentantului ţării noastre la etapa internaţională a Concursului Eurovision 2018.



La capătul celor cinci show-uri ale semifinalelor Eurovision România, 15 piese au concurat duminică, 25 februarie, pe scena Sălii Polivalente din Bucureşti.



Sub sloganul 'All aboard', Eurovision Song Contest 2018 va aduce, pe scena din Lisabona, reprezentanţii celor 42 de ţări înscrise în competiţie: Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Belarus, Belgia, Bulgaria, Croaţia, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Georgia, Grecia, Ungaria, Islanda, Irlanda, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Moldova, Muntenegru, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Rusia, San Marino, Serbia, Slovenia, Spania, Suedia, Elveţia, Ucraina, Marea Britanie. Concursul va avea loc la Lisabona, cu semifinalele pe 8 şi 10 mai şi finala pe 12 mai.



Piesa care va reprezenta ţara noastră la Eurovision intră în a doua semifinală a concursului, în prima parte a show-ului din 10 mai.



Despre câştigătorii Selecţiei Naţionale 2018



The HUMANS ('Goodbye')



Fiecare dintre cei 6 membri ai trupei The Humans rezonează în acelaşi mix de stiluri muzicale: funk-pop-rock: Adi Tetrade (tobe), Alin Neagoe (bass), Alexandru Matei (clape), Alex Cismaru (chitară), Adrian Tănase (voce), Cristina Caramarcu (voce).

'Noi credem în Umanitate' - acesta este motto-ul sub care trupa îşi va manifesta actul artistic. Toată paleta de emoţii umane, reperul înalt al valorilor adunate din experienţa de viaţă a celor 6 muzicieni, exerciţiul de empatie cumulat în timp este ceea ce îi reprezintă. Muzica lor nu este un act mecanic de interpretare, ci o împărtăşire de emoţii, fără graniţe între scenă şi public. Muzica lor nu este doar o reproducere, ci un act de creaţie asumat.

Cel mai recent single lansat de trupa The Humans, 'Goodbye' - compus de Alin Neagoe, Cristina Caramarcu şi Alexandru Matei - este piesa cu care trupa s-a calificat în semifinala concursului Eurovision 2018.



Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi - Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu - Atena, 2006).



Eurovision Song Contest 2017 a avut loc la Kiev, cu semifinalele pe 9 şi 11 mai şi finala pe 13 mai. Reprezentanţii României, Ilinca şi Alex Florea, au obţinut poziţia a şaptea, cu un total de 282 de puncte, cea mai bună clasare a României în concurs, de la succesul obţinut de Paula Seling şi Ovi la ediţia din 2010 şi a patra în istoria participării României la Eurovision.