Inna a lansat piesa "Me Gusta"! Videoclipul melodiei a strâns pe YouTube, în 24 de ore, aproape 1 milion de vizualizări

INNA lansează piesa „Me Gusta”, compusă integral de ea în limba spaniolă. Melodia este prima de pe albumul pe care artista îl va lansa anul acesta în spaniolă și este produsă de David Ciente, producătorul unor hituri precum „Gimme Gimme”, „Ruleta” sau „Dale Papi” – Lariss.

O altă noutate pe care artista o aduce fanilor ei în această perioadă este aceea că în luna martie ea va cânta în Mexic, ca special guest în show-ul celor de la Dimitri Vegas & Like Mike, DJ-ii numărul 1 în lume în 2015 și numărul 2 în 2014, 2016 și 2017.

INNA – Me Gusta (Official Video)

INNA - Me Gusta

Videoclipul piesei „Me Gusta” a fost filmat în București și în Barcelona, în regia lui Barna Nemethi, cu care artista a mai lucrat până acum pentru „Yalla”, „Ruleta”, „Good Time”, DoP Marius Apopei („Ruleta”) și John Perez, director de imagine care a lucrat cu Rihanna, Beyonce, Alicia Keys, Jay-Z, Lady Gaga.

„Sunt bucuroasă că am lansat < Me Gusta>, o piesă pe care am compus-o eu și care este foarte așteptată de fanii mei. Am făcut o super echipă cu David Ciente, sper să vă placă și să vă facă să dansați”, declară INNA. De imaginea INNEI s-au ocupat RDStyling (ținute), Anca Buldur (make-up), Adonis Enache (hair). INNA este una dintre artistele care contribuie la compunerea pieselor, scriind unele dintre cele mai populare hituri ale sale, precum „Diggy Down”, „Yalla” , „Bop Bop”, „Ruleta” și „Caliente”.

Ascultă aici live “Me Gusta”:

https://www.youtube.com/watch?v=9v9vLiQmGtk

INNA a lansat la finalul anului trecut albumul „Nirvana” pe care este inclus single-ul cu același nume, dar și „Ruleta”, „Gimme Gimme”, „Nota de plată” cu The Motans, precum și piese noi: „Don’t Mind”, „Dream About the Ocean” sau „My Dreams”. Albumul „Nirvana” are un sound pop, la compoziția și producția pieselor participând Marco&Seba (cei care au compus și produs majoritatea hiturilor artistei), David Ciente, Thomas Troelsen, Alex Cotoi, Vlad Lucan în cadrul unor sesiuni care au avut loc în studiourile Global Records.

INNA – Nirvana

INNA - Nirvana

INNA – Ruleta

INNA - Ruleta (feat. Erik)

Până acum, INNA a lansat albumul „Hot”, „I Am The Club Rocker”, „Party Never Ends” și „INNA”, precum și EP-ul „Summer Days”. Cele mai cunoscute piese ale INNEI au devenit hituri în întreaga lume “Hot”, „Sun Is Up”, „Cola Song”, „In Your Eyes”, „More than Friends”, „Diggy Down”, iar colaborările cu artiști de top din industria muzicală internațională precum JBalvin, Pitbull, Daddy Yankee, Yandel au confirmat poziția de artist de succes.

INNA a susținut aproape 800 de concerte în întreaga lume, pe scene din Japonia, Mexic, Chile, Statele Unite ale Americii, Europa, Turcia. În România, INNA a avut colaborări de succes cu Carla’s Dreams pentru “P.O.H.U.I”, “Tu și Eu” cu Carla’s Dreams, “Strigă” cu Puya”, “Mai Stai” cu 3 Sud Est, “Fie ce-o fi” cu Dara, Antonia. INNA are peste 3 milioane de abonati pe propriul ei canal de YouTube, devansând artiști precum Madonna, Robbie Williams sau Rita Ora și peste 2 miliarde de vizualizări.