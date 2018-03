INNA, show în Mexic în fața a 10.000 de fani!

INNA este un artist iubit și apreciat la nivel internațional, mai ales în Mexic, acolo unde fiecare concert este mereu o întâlnire emoționantă și explozivă cu fanii care o susțin și îi ascultă muzica. INNA a susținut două concerte în Mexic în luna martie. Primul show a fost în Mexico City, unde a mers ca invitat special la show-ul celor de la Dimitri Vegas și Like Mike, unii dintre cei mai cunoscuți DJ ai momentului. Cel de-al doilea show a fost în San Luis Potosi, unde artista a cântat în fața a 10.000 de fani.

INNA @ San Luis Potosi – video https://bit.ly/2GkQOo0

Între cele două concerte, artista a stat la Los Angeles unde a participat la sesiuni de compoziție pentru următorul album pe care îl va lansa anul acesta, compus integral de ea, în limba spaniolă.

INNA este pe coperta celui mai recent număr al revistei ELLE România, o ședință foto care a avut loc la Milano, cu ținute exclusiv Tommy Hilfiger. De altfel, artista a fost invitată specială a show-ului Tommy Hilfiger de la Milano Fashion Week, unde l-a cunoscut personal pe designer și i-a și luat un interviu. La final, Tommy Hilfiger i-a spus că o vede următoarea Selena Gomez, ceea ce nu poate fi decât un compliment, având în vedere că este unul dintre cei mai mari artiști ai lumii, dar și numărul 1 pe Instagram.

Interviu INNA & Tommy Hilfiger aici: https://bit.ly/2GzkQnl

Artista a apărut și pe site-ul Vogue Franța, dar și pe rețelele de socializare oficiale Tommy Hilfiger.

Cel mai recent single al artistei, “Me Gusta”, compus integral de ea, are peste 15 milioane de vizualizări pe YouTube, iar “Ruleta” tocmai a acumulat 150 de milioane de vizualizări.

INNA – Me Gusta

https://www.youtube.com/watch?v=EH4uaoIbYJk

INNA - Ruleta

https://www.youtube.com/watch?v=ax9ge-ymWIQ

INNA a lansat la finalul anului trecut albumul “Nirvana”, pe care este inclus single-ul cu același nume, dar și “Ruleta”, “Gimme Gimme”, „Nota de plată” cu The Motans, precum și piese noi: “Don’t Mind”, “Dream About the Ocean” sau “My Dreams”.

INNA – Nirvana

https://www.youtube.com/watch?v=OfS1jFck8YQ

Albumul “Nirvana” are un sound pop, la compoziția și producția pieselor participând Marco&Seba (cei care au compus și produs majoritatea hiturilor artistei), David Ciente, Thomas Troelsen, Alex Cotoi, Vlad Lucan, în cadrul unor sesiuni care au avut loc în studiourile Global Records.

Până acum, INNA a lansat albumul “Hot”, “I Am The Club Rocker”, “Party Never Ends” și “INNA”, precum și EP-ul “Summer Days”.