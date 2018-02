Johann Johannsson a murit la vârsta de 48 de ani

Compozitorul islandez Johann Johannsson a încetat din viaţă, la Berlin, la doar 48 de ani, a anunţat managerul său sâmbătă seară, transmite DPA.



Conform presei germane, compozitorul a murit în cursul zilei de vineri, iar cauza decesului nu a fost precizată.



Johann Johannsson s-a născut şi s-a format ca muzician la Reykjavik, în Islanda. În 1999 s-a numărat printre membrii fondatori ai organizaţiei culturale Kitchen Motors, un think tank care încuraja colaborările muzicale interdisciplinare şi deţinea şi un studiou de înregistrări.



Muzica lui Johann Johannsson este descrisă drept un amestec minimalist de muzică electronică cu orchestraţie clasică.



Personalitate culturală cu multiple faţete, Johann Johannsson, compozitor, scriitor şi producător, a câştigat un Glob de Aur pentru cea mai bună coloană sonoră în 2015 cu filmul biografic despre celebrul astrofizician britanic Stephen Hawking, "The Theory of Everything", în regia lui James Marsh.



De asemenea, Johann Johannsson a primit şi o nominalizare la Oscar în 2016 pentru coloana sonoră a thriller-ului "Sicario" în regia lui Dennis Villeneuve.

