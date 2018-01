Mark Stam vorbește despre iubire și suferință în cea mai recentă piesă: „Doar Noi”

Mark Stam lansează piesa „Doar Noi”, pe care o consideră o formă de terapie personală. Artistul, originar din Republica Moldova, spune că a lucrat la această melodie mult timp, finalizând trei variante pe durata verii trecute. Piesa este inspirată din viața lui și speră că va fi alinare pentru cei care o vor asculta, la fel de mult pe cât l-a ajutat pe el crearea acesteia.

Mark Stam „Despre noi” YouTube

Mark Stam - Doar Noi

„Totul a început în mijlocul lui iunie, de la un zâmbet care treptat a evoluat într-o simpatie puternică. Cu părere de rău, piesele < puzzle-lui > meu nu se potriveau cu ale Ei, pentru că ale mele erau încărcate cu emoții, iar ale ei – goale. Atunci, am decis că cel mai bine e să scot < virusul > ăsta din mine, mai ales pentru că știam că dacă nu-l voi confrunta, compresa și extermina, îmi va da peste cap multe zile din viață. La momentul acela aveam o linie melodică, alcătuită de mine cu vreo două saptămâni în urmă, care s-a lipit perfect cu emoțiile proaspete. Eu numesc asta terapie, momentul când, prin cea mai pașnică metodă, convertești durerea din tine în unități muzicale”, spune Mark despre sursa de insiprație a acestei piese.

Artistul povestește că la finalul verii „împreună cu Irina Kupko, am reușit să dăm acestor emoții o descriere cât mai pură și o afirmare cât mai puternică prin metafore și comparații. Prin versuri, acele emoții au căpătat culoare și gust; un ocean în care poate plonja oricine și sper să se regăsească majoritatea. Mă simțeam ca un croitor ce coase un costum fără mărime, în speranța că mulți s-ar putea simți confortabil îmbrăcându-l”.

Deși creat pe o idee ce pare foarte simplă, videoclipul piesei a luat o formă complexă, astfel că drumul până la conceptul și ideea de imagine video nu a fost deloc unul ușor și scurt, după cum declară regizorul Arcadie Spoială (Spoiala Brothers). „A durat mult timp până am ajuns la produsul final. Ideile asupra imaginii au început să apară încă de prima dată când Mark ne-a dat să ascultăm demo-ul cântecului. Conceptul se dezvolta odată cu piesa, toată echipa contribuind cu multe idei. Până la decizia finală se tot elimina câte o idee pe zi, iar până la urmă am rămas la stilul minimalist, în așa fel încât toată atenția să fie concentrată asupra artistului și emoțiilor pe care le transmite piesa. La baza acestei imagini, cea mai importantă a fost starea lui interioară, care trebuia bine reflectată prin mișcare și expresia feței, de aceea s-a optat pentru simplititate și gust estetic”, încheie regizorul piesei.

Biografie:

Mark Stam este un cântăreț și compozitor originar din Republica Moldova, care s-a lansat în martie 2017. Acest proiect a fost conceput de către label-ul SpoialaBrothers și tânarul Marius Stamatin (aka. Mark Stam).

Mark spune că își dorea să devină artist încă din copilărie și că este un autodidact. Astfel, el a învățat canto și chitară singur, urmărind canalul YouTube. În 2013 a participat la show-ul „Moldova are Talent” și după apariția sa pe YouTube a fost contactat de SpoialaBrothers cu propunerea de a începe un proiect muzical. Luna martie 2017 a marcat lansarea primului single, „A murit iubirea”, urmat de piesa în limba engleză ”Days are coming", în luna iulie a aceluiași an. Cele trei piese lansate până acum se încadrează în stilul pop, însă cântărețul declară că el se regăsește și în R&B, Soul și Folk.