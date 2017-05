Muzicieni din Brazilia, Spania, Olanda, Bulgaria şi România, în premieră pe scena ARCUB

Doi reprezentanţi ai noului val al jazzului românesc - Dan Mitrofan şi Răzvan Cojanu - prezintă, în premieră la ARCUB, joi, 11 mai, de la ora 19,30, cvartetele ce au componenţă internaţională The Comforter şi United 4, în cadrul concertului Young Lions: New Romanian Contemporary Jazz.

Potrivit unui comunicat transmis miercuri AGERPRES, în prima parte a concertului, chitaristul şi compozitorul Dan Mitrofan, unul dintre cei mai interesanţi muzicieni români de jazz, prezintă publicului cvartetul său, The Comforter, despre care declară că "poate fi vorba de o împăcare a mai multor laturi şi etape muzicale personale, de la jazz, pop rock, metal, muzică renascentistă, experimental, alternativ, punk, dark".

În cea de-a doua parte, Răzvan Cojanu prezintă în premieră publicului de jazz cvartetul său internaţional United 4, patru muzicieni din ţări diferite - Brazilia, Spania, Olanda, Bulgaria -, care nu au mai colaborat până acum, fiind prezenţi la Bucureşti pentru a cânta muzica autorului român, considerat unul dintre cei mai buni contrabasişti ai momentului din jazzul românesc.

Biletele pot fi achiziţionate online de pe http://arcub.ro/ sau de la sediul ARCUB (Strada Lipscani, nr. 84-90). Preţul biletelor este de: 35 lei (Categoria I). Elevii, studenţii şi pensionarii care se prezintă la Casa de bilete ARCUB cu legitimaţiile pot achiziţiona bilete la preţul de 25 lei (Categoria II).

Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Bucureşti prin ARCUB şi face parte din stagiunea de jazz 'Artist in Residence', curatoriată de Lucian Ban.

Sursa: www.agerpres.ro