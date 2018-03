Rapperul DMX, condamnat la închisoare

Rapperul american DMX, acuzat de fraudă fiscală, a interpretat una dintre melodiile sale în faţa unui judecător, reuşind să evite pedeapsa maximă pe care o putea primi pentru această infracţiune în cadrul procesului, informează BBC.



Artistul american a fost acuzat că a evitat plata unor impozite în valoare de 1,7 milioane de dolari timp de mai mulţi ani, infracţiune pentru care putea primi o pedeapsă cu închisoarea de până la 5 ani.



După ce a ascultat melodia, judecătorul a apreciat că DMX este un "om bun" şi i-a dat rapperului doar un an în închisoare.



De asemenea, judecătorul i-a cerut artistului să plătească autorităţilor fiscale suma de 2,3 milioane de dolari.



Potrivit avocatului artistului, melodia "Slippin", interpretată de rapper în faţa judecătorului, arată că din cauza copilăriei sale dificile DMX nu era pregătit pentru responsabilitatea de a avea mulţi bani.



Potrivit procurorilor, artistul, pe numele real Earl Simmons, a făcut mari eforturi pentru a ascunde averea sa personală de autorităţi.



El a pledat vinovat la un cap de acuzare (din cele 14 formulate împotriva sa) în luna noiembrie.



Potrivit BBC, DMX a vorbit în faţa instanţei şi despre faptul de a fi un creştin devotat.



Artistul a mai executat pedepse cu închisoarea, sub acuzaţiile de cruzime asupra animalelor, conducere riscantă, şi posesie de droguri şi de arme.



DMX a jucat în mai multe filme, printre care "Cradle 2 the Grave" şi "Romeo Must Die", şi a apărut alături de Jay-Z în melodia lui Ja Rule " It's Murda" din 1999.

