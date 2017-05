Reprezentanţii României la Eurovision 2017 au plecat spre Kiev

IOANA CHIRITA





Reprezentanţii României la Eurovision 2017 - Alex Florea şi Ilinca Băncilă, au plecat luni spre Kiev, unde va avea loc concursul cântecului European, şefa delegaţiei române, Iuliana Marciuc, afirmând că speră ca artiştii să fie, după finala din 13 mai, în "Top 5".



Ea a vorbit despre cum este apreciată piesa României, "Yodel It!", înainte de startul competiţiei muzicale.



"M-am uitat la topurile ziariştilor, la topurile fanilor. M-am bucurat că suntem în Top 10", a spus Iulian Marciuc, mărturisind că speră la un loc de "Top 5".



Referitor la show-ul României la Kiev, reprezentanta TVR a declarat că deocamdată a văzut scena doar în fotografii, iar marţi este o zi crucială, cea a primei repetiţii a României.



"Este o zi foarte importantă pentru noi, pe care o aşteptăm cu mare nerăbdare, pentru că este momentul în care vedem şi noi ce au gândit ei şi împreună cu cei trei artişti cu care plecăm - directorul de sunet Gabi Scîrleţ, directorul de imagine Sergiu Ardelean şi regizorul artistic Aurel Badea - vom încerca să ajungem la un numitor comun şi sper să se întâmple asta", a adăugat şefa delegaţiei române.



Cei doi artişti au declarat că nu au "nicio frică" în ceea ce priveşte competiţia cântecului european. Ei au povestit, pentru AGERPRES, cum a decurs mini-turneul de promovare internaţională a piesei României la Eurovision. "De fiecare dată când ieşeam din sălile de concert, toată lumea cânta 'Yodel'", a povestit Ilinca Băncilă.



"Sperăm că aşa se va întâmpla şi la Kiev şi că cei de acasă vor cânta 'Yodel It!'", a completat Alex Florea. Mai mult, Ilinca a spus că, de la sosirea la Kiev, va posta în fiecare zi câte un filmuleţ, pe canalul său de YouTube.



Ei au vorbit şi despre videoclipul piesei "Yodel It!", realizat în Cluj-Napoca.



"Eu sunt din Cluj şi a fost mândria mea, cumva, să arătăm puţin Clujul în Europa şi ideea îi aparţine lui Dan Petcan", a mărturisit Ilinca, ea mărturisind că pentru videoclip au lucrat "trei zile încontinuu".



Printre concurenţii Eurovision 2017 apreciaţi de cei doi artişti români se numără reprezentanţii Italiei, Suediei şi Belgiei.



Eurovision "nu e doar muzică, e artă - show, costume, energie, totul este o artă", a spus Ilinca.



Reprezentanţii României vor cânta în a doua semifinală Eurovision, pe 11 mai. Marea finală a concursului este programată pe 13 mai. AGERPRES