Recitalul său de anul trecut, programat în celebra în Time Square chiar înainte de trecerea în noul an, a fost afectat de numeroase probleme tehnice în faţa celor aproape două milioane de persoane reunite pentru a întâmpina noul an.



Diva americană nu a reuşit să îşi amintească versurile hitului "Emotions", în lipsa monitoarelor care nu au funcţionat. În timpul piesei, artista înconjurată de dansatori s-a arătat jenată de situaţie şi a solicitat echipei tehnice să remedieze problema, însă acest lucru nu s-a întâmplat, aşa că vedeta a rugat publicul să cânte în locul ei.



Acest episod jenant i-a atras vedetei numeroase critici şi insulte pe reţelele de socializare. "*** se întâmplă", a scris anul trecut Mariah Carey pe contul său de Twitter, alături de un emoticon prin care îşi exprima dezamăgirea. Prestaţia ei a fost luată în derâdere pe scară largă, unii utilizatori scriind că anul 2016 a făcut o ultimă victimă: cariera lui Mariah Carey.



"Suntem toţi de acord că anul trecut lucrurile nu s-au întâmplat exact cum era prevăzut", a recunoscut vineri cântăreaţa, într-un comunicat comun publicat de producătorul său Dick Clark, responsabil al spectacolului.



"Suntem încântaţi să putem depăşi acest moment şi să mergem mai departe pentru a vă oferi o noapte incredibilă de muzică şi sărbătoare", se arată în mesaj.



La Revelionul 2018 sunt aşteptaţi să participe, printre alţii, Nick Jonas şi Camila Cabello, care vor susţine recitaluri la cumpăna dintre ani în celebra piaţă din New York.AGERPRES