România s-a calificat în finala Eurovision

Reprezentanții României la Eurovision 2017, Ilinca și Alex Florea, s-au calificat în finală cu piesa "Yodel It!" în show-ul care a avut loc în noaptea de joi spre vineri.

Românilor li se alătură, în finală, după show-ul de joi, reprezentanții următoarelor țări: Bulgaria, Belarus, Croația, Ungaria, Danemarca, Israel, Norvegia, Olanda, Austria.

Artiștii care au cântat joi în cea de-a doua semifinală Eurovision 2017 au fost, în ordinea intrării în scenă: Tijana Bogićević (Serbia), cu "In Too Deep", Nathan Trent (Austria), cu "Running On Air", Jana Burceska (Macedonia), cu "Dance Alone", Claudia Faniello (Malta), cu "Breathlessly", Ilinca și Alex Florea (România), cu "Yodel It!", OG3NE (Olanda), cu "Lights and Shadows", Joci Pápai (Ungaria), cu "Origo", Anja (Danemarca), cu "Where I Am", Brendan Murray (Irlanda), cu "Dying to Try", Valentina Monetta și Jimmie Wilson (San Marino), cu "Spirit of the Night", Jacques Houdek (Croația), cu "My Friend", JOWST (Norvegia), cu "Grab The Moment", Timebelle (Elveția), cu"Apollo", Naviband (Belarus), cu "Story of My Life", Kristian Kostov (Bulgaria), cu "Beautiful Mess", Fusedmarc (Lituania), cu "Rain Of Revolution", Koit Toome & Laura (Estonia), cu "Verona" și IMRI (Israel), cu "I Feel Alive".

În finala de sâmbătă deja au fost calificați 10 artiști din prima semifinală, și anume reprezentanții următoarelor țări: Republica Moldova, Grecia, Suedia, Portugalia, Polonia, Armenia, Australia, Cipru, Azerbaidjan, Belgia.

Sâmbătă vor intra automat reprezentanții "Marelui 5" — Franța, Germania, Italia, Spania și Marea Britanie — și ai țării gazdă, Ucraina. Eurovision 2017 are loc la Kiev și se desfășoară sub sloganul "Celebrate Diversity" — "Celebrăm diversitatea".

AGERPRES