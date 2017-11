Sam Smith a ajuns pentru prima dată pe primul loc în topul Billboard 200

Cântăreţul britanic Sam Smith a ajuns pentru prima dată pe prima poziţie în topul american Billboard 200, graţie celui mai recent album de studio al lui, "The Thrill of it All", care a depăşit noile materiale discografice lansate de Maroon 5 şi Blake Shelton, potrivit datelor transmise luni seară de Nielsen Soundscan, informează Reuters.



Albumul "The Thrill of it All" al cântăreţului Sam Smith s-a vândut în peste 237.000 de unităţi în prima săptămână după lansare şi a debutat pe primul loc în Billboard 200.



Potrivit reprezentanţilor Billboard, Sam Smith a înregistrat astfel cele mai mari vânzări ale sale în decurs de o săptămână în Statele Unite din întreaga lui carieră.



Topul Billboard 200 centralizează vânzările de albume, vânzările de single-uri (10 cântece echivalează cu un album) şi difuzările în streaming (1.500 de difuzări în streaming echivalează cu un album).



Albumul "Red Pill Blues" al trupei Maroon 5 a ocupat locul al doilea cu 122.000 de unităţi vândute într-o săptămână.



Albumul "Heartbreak on a Full Moon", lansat de rapperul Chris Brown, s-a menţinut pe locul al treilea, iar materialul discografic "Texoma Shore" al starului country Blake Shelton a debutat pe locul al patrulea.



Pe locul al cincilea se află "Without Warning", o colaborare între rapperii 21 Savages şi Offset şi producătorul Metro Boomin.



Cel mai nou cântec al cântăreţei Taylor Swift, intitulat "Call It What You Want", ocupă primul loc în topul single-urilor digitale, care măsoară doar vânzările online, cu 67.000 de unităţi vândute.



Albumul "Reputation" al cântăreţei americane s-a vândut în peste 717.000 de copii vineri, ziua lansării sale, potrivit datelor furnizate de BuzzAngle Music, iar specialiştii în domeniu se aşteaptă ca acest material discografic să debuteze pe primul loc în Billboard 200 săptămâna viitoare. AGERPRES