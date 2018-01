Seal o acuză pe Oprah că a "ignorat zvonurile" legate de Harvey Weinstein

Artistul britanic Seal o acuză pe vedeta TV Oprah că a "ignorat zvonurile" legate de Harvey Weinstein şi crede că aceasta poate fi considerată un exemplu de "ipocrizie Hollywoodiană" după discursul său de la Globurile de Aur, notează Daily Mail.



Interpretul hitului "Kiss From a Rose" susţine că vedeta a ştiut despre zvonurile din jurul lui Harvey Weinstein, dar nu a făcut nimic în această privinţă.



Criticile sale survin după ce Oprah a rostit duminică seara un discurs inspiraţional, dedicat situaţiei femeilor abuzate sexual şi mişcării "MeToo", pe care unii îl văd ca pe un posibil discurs de campanie, în condiţiile în care Oprah ar viza o candidatură la preşedinţia SUA în 2020.



Pentru a-şi dovedi spusele, Seal a postat pe Instagram o memă compusă din două poze, plasate una sub alta, cu Oprah şi Harvey Weinstein, pe care se poate citi textul "Când ai făcut parte din problemă zeci de ani ... dar dintr-o dată toţi cred că tu eşti soluţia".



Sub memă, artistul în vârstă de 54 de ani a postat un text ironic la adresa lui Oprah: "Ai auzit zvonurile, dar nu ai avut nicio idee că de fapt agresa în serie tinere actriţe, care la rândul lor nu aveau idee în ce au intrat", alături de hashtagul "#SanctimoniousHollywood".



Comentariul său a declanşat însă mai multe comentarii negative, unii utilizatori întrebându-se dacă Seal ştia sau nu de acuzaţiile împotriva lui Weinstein.



Artistul, căsătorit în trecut cu modelul Heidi Klum, a fost de altfel invitat la emisiunea lui Oprah, unde aceasta i-a făcut o surpriză, chemând-o în platou pe o soră cu care acesta pierduse legătura, în 2007.AGERPRES