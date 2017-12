Shakira a anunțat amânarea turneului nord-american

Cântăreaţa columbiană Shakira a anunţat miercuri amânarea turneului său în SUA şi Canada prevăzut iniţial să aibă loc la începutul lui 2018 din cauza faptului că leziunea la corzile vocale de care suferă şi care a forţat-o să-şi anuleze mai multe concerte europene se vindecă mai încet decât spera, relatează AFP.



"Deşi speram cu tărie să fiu în măsură să-mi vindec corzile vocale la timp pentru a-mi relua turneul în ianuarie, a trebuit, după ce am luat în calcul toate opţiunile, să accept ideea că această leziune necesită pur şi simplu mai mult timp şi îngrijiri pentru a se vindeca", a anunţat interpreta hiturilor "Waka Waka" şi "Whenever Wherever" într-un comunicat postat pe site-ul său de internet.



"El Dorado World Tour" va fi reluat în cele din urmă în luna iunie în Europa şi apoi în SUA, urmând ca datele concertelor să fie în curând anunţate şi pentru America latină.



Partea europeană a turneului, prevăzută să aibă loc în această toamnă, a fost amânată din cauza unei hemoragii la corzile vocale. Concertele în SUA şi Canada, iniţial prevăzute să aibă loc între 9 ianuarie şi 10 februarie, nu fuseseră până acum amânate. Noile date ale concertelor nord-americane au fost fixate deja pentru luna august a anului viitor, potrivit site-ului de internet al cântăreţei.



Shakira le mulţumeşte fanilor pentru susţinere. "M-aţi făcut să simt că vocea mea nu îmi aparţine numai mie, ci este şi a voastră", le-a scris ea fanilor, cerându-şi scuze pentru această nouă amânare.



"Promit să dau tot ce pot, şi chiar mai mult, din momentul în care voi putea să urc din nou pe scenă", le mai scrie ea admiratorilor săi.

AGERPRES