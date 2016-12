Snopp Dogg a fost Moșul secret pentru o utilizatoare a formului Reddit. Ce i-a dăruit artistul

O utilizatoare din statul Alabama (SUA) a forumului Reddit, care a participat la tradiţionalul schimb de cadouri de Crăciun cu ceilalţi utilizatori ai comunităţii online, a fost foarte surprinsă când a desfăcut pachetul şi a observat că Moşul său secret a fost anul acesta chiar rapperul Snoop Dogg, scrie UPI.com.



Utilizatoarea, cu numele de forum ''queenoftitsandwine'', care s-a identificat ca Erin, a declarat pe site-ul dedicat Reddit că a fost un pic suspicioasă să vadă că primeşte un cadou de la Moşul secret transmis de moderatorii site-ului, având în vedere în anii precedenţi nu a primit decât un mesaj automat, generat de softul de administrare al forumului.



''Când am primit mesajul email de la Reddit, în care eram anunţată că Moşul secret mi-a trimis un cadou, i-am spus în glumă soţului meu că ar putea fi de la o celebritate. Dar am spus acest lucru în glumă'', a subliniat Erin.



După ce a primit coletul şi l-a desfăcut, Erin şi-a dat seama că Moşul său secret era chiar rapperul Snoop Dogg. ''L-am chemat pe soţul meu şi i-am spus că Moşul meu secret este Snoop Dogg'', a declarat Erin pentru postul local WHNT-TV.



Pachetul conţinea o mini-dronă Parrot, o pereche de papuci, câteva pachete de ceai, un tricou inscripţionat ''Am devenit un milionar Snoop Dogg''', precum şi un bilet scris chiar de rapperul american în care acesta îi transmite Sărbători fericite şi un An 2017 plin de realizări.



Erin a mărturisit că nu se aştepta la aşa ceva şi că vrea, la rândul ei, să-i trimită un cadou rapperului american, adaugă Agerpres.