Sting va dona 100.000 de euro în beneficiul tinerilor refugiaţi din Suedia

Cântăreţul britanic Sting a anunţat luni că intenţionează să doneze unei asociaţii care îi ajută pe tinerii refugiaţi din Suedia suma de 100.000 de euro, reprezentând cecul aferent premiului Polar Music ce i-a fost decernat în acest an, informează AFP.



Starul britanic, în vârstă de 65 de ani, renumit pentru faptul că promovează adeseori drepturile omului în cântecele sale, şi muzicianul american Wayne Shorter au câştigat premiul Polar Music pe 2017 în luna februarie. Fiecare va primi un cec în valoare de 1 milion de coroane suedeze (100.000 de euro).



"Am fost foarte onorat să primesc premiul Polar Music în acest an şi îmi face mare plăcere să donez astăzi banii asociaţi acestui trofeu în beneficiul unui proiect dedicat tinerilor suedezi, Songlines", a declarat Sting într-un comunicat de presă ce a fost publicat pe site-ul acelei asociaţii.



Proiectul Songlines îi ajută pe tinerii care solicită azil în Suedia. Printre ei se află în principal tineri din Afganistan, Eritreea şi Siria, care vor să se integreze în Suedia prin intermediul proiectelor muzicale.AGERPRES