The Cranberries vor lansa un nou album în 2019

Rockerii irlandezi de la The Cranberries au anunţat că vor continua înregistrările pentru un nou album, în pofida morţii subite a solistei formaţiei, Dolores O'Riordan, la începutul acestui an, informează AFP.



Potrivit celor trei membri care compun în prezent formaţia, O'Riordan înregistrase deja partea vocală pentru noul album, pe care trupa speră să îl lanseze la începutul lui 2019.



Totodată, formaţia a anunţat că va relansa albumul său de debut "Everyone Else is Doing it, So Why Can't We?", cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la momentul lansării acestuia, după ce iniţial decisese să suspende acest eveniment din cauza decesului lui O'Riordan.



"După ce am reflectat îndelung, ne-am decis să ducem la bun sfârşit ceea ce am început", au scris artiştii pe pagina de Facebook a trupei.



Albumul, lansat în 1993, a fost un succes pe plan internaţional, şi a inclus hituri precum "Linger", un cântec despre primul sărut.



Noua versiune va fi remasterizată şi va include piese din perioada respectivă care nu au mai fost lansate, a adăugat formaţia.



La 15 ianuarie, Dolores O'Riordan, în vârstă de 46 de ani, a fost găsită decedată în camera unui hotel din Londra. Rezultatele anchetei în privinţa morţii sale sunt aşteptate pentru 3 aprilie, însă autorităţile au precizat că decesul artistei nu este tratat ca suspect.

AGERPRES