Trupa rock Black Sabbath a susținut ultimul concert după o carieră de aproape 50 de ani

Trupa britanică de rock Black Sabbath a susţinut, sâmbătă seară, ultimul concert din istoria sa, în Birmingham, oraşul în care s-a născut, în urmă cu aproape o jumătate de secol.



Cel din urmă show live al legendarei formaţii Black Sabbath, despre care se poate spune că a inventat genul heavy metal, a inclus piesele reprezentative ale grupului şi totodată cele mai îndrăgite de public, la evenimentul memorabil participând fani din toate colţurile lumii, după cum arată BBC.



Solistul Ozzy Osbourne şi chitaristul Tony Iommi, ambii în vârstă de 68 de ani, şi basistul Geezer Butler, de 67 de ani, trei dintre membrii fondatori, au interpretat la Birmingham, în cadrul ultimului concert din turneul de adio, cincisprezece piese şi combinaţii de melodii, setul fiind încheiat cu hitul de necontestat "Paranoid", transmis live pe pagina de Facebook a trupei.



Setlistul a fost: "Black Sabbath", "Fairies Wear Boots", "Under The Sun / Every Day Comes And Goes", "After Forever", "Into The Void", "Snowblind", "War Pigs", "N.I.B.", "Hand Of Doom", "Supernaut / Sabbath Bloody Sabbath / Megalomania", "Rat Salad", "Iron Man", "Dirty Women", "Children Of The Grave", "Paranoid", conform Blabbermouth.



La finalul show-ului, veteranii Black Sabbath au salutat şi s-au înclinat pentru ultima oară în faţa mulţimii aflată în extaz, acompaniaţi de artificii. "Mulţumesc, noapte bună! Mulţumesc foarte mult!", a încheiat Ozzy povestea Black Sabbath, scrie Agerpres.





Solistul a declarat pentru BBC înaintea concertului că simte "un vârtej de emoţii". "Îmi amintesc de primul concert din barul Crown din Birmingham când îmi spuneam: O să fie bine câţiva ani - bem câteva beri şi cântăm. Dar a fost începutul celei mai incredibile aventuri pe care şi-o poate imagina cineva. Am avut cea mai frumoasă viaţă datorită ei", a mărturisit Ozzy.



Acesta a ţinut să precizeze că turneul de adio a fost cu adevărat ultimul din istoria trupei. "Cu siguranţă, gata. S-a terminat", a subliniat solistul care s-a afirmat de-a lungul anilor şi printr-o carieră solo. Întrebat ce va face după Black Sabbath, chitaristul Tony Iommi a declarat că ceea ce va urma i se va părea "ciudat" deoarece "trupa a fost întotdeauna viaţa mea, din prima zi, şi totul a fost făcut în funcţie de ea - căsătoriile şi restul", a spus el înainte de concertul final, conform Blabbermouth.



Turneul mondial "The End Tour" a debutat în America în luna ianuarie 2016 şi a inclus reprezentaţii în 81 de oraşe.



Black Sabbath a fost înfiinţată în 1968 de Ozzy, Iommi, Butler şi toboşarul Bill Ward. În 1977 Ozzy a fost înlocuit de regretatul vocalist Ronnie James Dio. Formaţia a revenit în varianta originală în 1997, iar ultimul album de studio poartă numele "13" (2013). Toboşarul Bill Ward nu a putut participa la turneul final al trupei, locul său fiind luat de bateristul Tommy Clufetos. La "The End Tour" a participat, alături de veteranii heavy metal, şi clăparul Adam Wakeman. Formaţia are la activ 19 albume de studio şi a vândut peste 70 de milioane de discuri în toată lumea