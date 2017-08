Un legendar cântăreț francez primește o stea pe Walk of Fame din Hollywood

Legendarul artist francez Charles Aznavour, în vârstă de 93 de ani, va primi o stea pe faimoasa Walk of Fame din Hollywood, conform unui anunţ al organismului care atribuie aceste disctincţii, citat de AFP.



"Camera de Comerţ a Hollywoodului este mândră să anunţe că legendarul artist Charles Aznavour va primi a 2.618-a stea pe Aleea celebrităţilor, joi, 24 august", se arată în comunicat.



Steaua va fi amplasată pe celebrul bulevard din Hollywood, în dreptul Pantages Theatre, una dintre sălile de spectacol istorice din Hollywood dedicată în special musicalurilor.



"Charles Aznavour este un artist popular, cunoscut în toată lumea şi iubit de milioane de fani din toate generaţiile", a declarat Ana Martinez, producătoarea acestor ceremonii de pe Walk of Fame.



Declarat în urma unui sondaj CNN şi Time din 1998, "cel mai important artist de varietăţi al secolului XX", înaintea unor legende precum Elvis Presley, Bob Dylan şi Frank Sinatra, Charles Aznavour a vândut peste 180 de milioane de discuri şi a scris 1.300 de cântece în mai multe limbi, precizează sursa citată.



Pe numele său real Shahnourh Varinag Aznavourian, artistul născut la Paris într-o familie de armeni şi devenit una dintre cele mai importante figuri ale comunităţii armene a primit toamna trecută o stea cu imaginea celei care va fi cimentată oficial săptămâna viitoare pe Walk of Fame.



Autorul şi interpretul unor melodii celebre precum "La Boheme" şi "Mes emmerdes" este deosebit de îndrăgit în Los Angeles şi în împrejurimile acestuia unde trăieşte cea mai numeroasă comunitate de armeni din diaspora.AGERPRE