Vescan feat. Raluka se simt „Ca doi necunoscuți” în cea mai recentă piesă lansată de artist

Vescan lansează cea de-a doua piesă de pe albumul #MuzicăSauNebunie, „Ca doi necunoscuți” feat Raluka.

Ca doi necunoscuți – Vesan feat. Raluk

Vescan feat. Raluka - Ca Doi Necunoscuti

„Raluka este una dintre artistele din România pe care le apreciez foarte mult și mă gândeam de ceva timp la o colaborare împreună. Am început piesa „Ca doi necunoscuți” cu Dorian Oswin, în studiourile Mango Records, dar ea a prins forma finală doar când și-a pus Raluka amprenta vocală pe refren. Mă bucur mult pentru acest proiect, să vorbească muzica!”, declară artistul.

La rândul ei, Raluka povestește că a fost foarte încântată de propunere și de piesă. „De când m-a sunat Vescan să mă întrebe dacă vreau să intru în această colaborare, am știut că îmi va trimite o piesă bună. Iar când am și ascultat-o, am spus „da” din primul moment”, spune artista.

Piesa a fost produsă de către Dorian Oswin de la Mango Records, iar regia îi aparține lui Marian Crișan. Vescan va scoate pe piață albumul #MuzicaSauNebunie în această toamnă, iar până atunci el va lansa cel puțin câte o piesa pe lună, din acest material discografic.