Veste tristă în lumea muzicii! Ray Thomas, fondatorul trupei The Moody Blues, a murit

Muzicianul Ray Thomas, unul dintre membrii fondatori ai formaţiei britanice The Moody Blues, a decedat la vârsta de 76 de ani, a anunţat casa sa discuri.

Flautist, solist şi compozitor, Ray Thomas a murit joi în locuinţa sa din Surrey, Marea Britanie, potrivit unui comunicat difuzat de Cherry Red Records - Esoteric Recordings.

Ray Thomas a dezvăluit pe site-ul său în 2014 că suferă de cancer de prostată. El a cunoscut faima în anii '60 şi '70 după ce a fondat trupa The Moody Blues alături de Mike Pinder, Denny Laine, Graeme Edge şi Clint Warwick. Unele dintre melodiile cele mai cunoscute cu care formaţia s-a remarcat la nivel internaţional sunt: 'Go Now', 'Nights in White Satin', 'Tuesday Afternoon' şi 'Question'.

The Moody Blues a fost recompensată cu 18 discuri de platină şi de aur şi a vândut 70 de milioane de albume în toată lumea. Trupa va fi inclusă în acest an în Rock and Roll Hall of Fame. Ray Thomas s-a bucurat de succes şi dincolo de această trupă de rock, muzicianul lansând mai multe albume solo.

Observator.tv