Veteranii de la Deep Purple dau startul turneului "The Long Goodbye" într-un concert la Bucureşti

Formaţia britanică Deep Purple, una dintre cele mai faimoase trupe din istoria muzicii rock, închegată în 1968 în Hertford, va susţine un concert la Bucureşti, sâmbătă, 13 mai, eveniment cuprins în turneul "The Long Goodbye".



Introdusă în anul 2016 în galeria celebrităţilor ''Rock and Roll Hall of Fame'', trupa Deep Purple promovează cu prilejul noului turneu cel de-al 20-lea album de studio, "Infinite", lansat la 7 aprilie. Concertul de la Bucureşti va marca debutul turneului "The Long Goodbye", un rămas-bun cu adevărat lung, acesta cuprinzând peste 60 de spectacole, pe scene din Europa şi America de Nord şi încheindu-se la Londra, la 23 noiembrie.



Evenimentul de la Bucureşti va avea loc în Parcarea A de la Romexpo, iar accesul în locaţie va fi permis începând cu ora 17:00. Formaţia rock românească Trooper, care a lansat până în prezent opt albume de studio, un box set, o carte şi un DVD, va cânta de la ora 18:50, iar canadienii de la Monster Truck, care abordează un stil hard-rock cu influenţe grunge, vor susţine un show de la ora 19:50, potrivit organizatorilor.



Deep Purple, care se află în sufletele fanilor din România în special datorită hiturilor sale nemuritoare precum ''Highway Star'', ''Speed King'', ''When a Blind Man Cries'', ''Burn'', ''Mistreated'', ''Hush'', ''Perfect Strangers'', ''Child in Time'' şi, desigur, ''Smoke on the Water'', va urca pe scenă de la ora 21:00 în formula Ian Gillan (solist), Ian Paice (baterie), Roger Glover (chitară bass), Steve Morse (chitară) şi Don Airey (clape).





Cel mai recent produs discografic al Deep Purple, albumul ''Infinite'', are puternice influenţe hard rock şi cuprinde zece piese şi este cel de al cincilea disc scos de trupă în această formulă. Primul extras pe single, 'Time for Bedlam', a fost lansat în decembrie anul trecut, urmat recent de piesa ''All I Got is You''. Albumul a fost produs de Bob Ezrin, cunoscut pentru colaborările cu nume importante de pe scena rock, precum Pink Floyd şi Alice Cooper.



După o pauză îndelungată, marcată de decesul lui Jon Lord, la 16 iulie 2012, în discografia formaţiei a urmat albumul de studio ''Now What?!'', în 2013, iar anul acesta a fost lansat ''Infinite'', un produs ce aminteşte de vechile sonorităţi Deep Purple. În ciuda schimbărilor frecvente de componenţă, Deep Purple a continuat să lanseze albume şi să concerteze în toată lumea, consolidându-şi poziţia de ''legendă'' a genurilor hard rock şi heavy metal.



Postul de radio britanic Planet Rock a clasat trupa Deep Purple pe poziţia a cincea în clasamentul celor mai influente trupe din lume. Cu vânzări record de peste 100 de milioane de albume în întreaga lume, dintre care aproape 18 milioane de copii vândute doar în Statele Unite, se poate spune că includerea Deep Purple în ''Rock and Roll Hall of Fame'' este binemeritată, încheie Agerpres.

Sursă foto: Zyvawebradio - Twitter