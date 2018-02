Victoria Beckham infirmă speculațiile privind revenirea Spice Girls

Victoria Beckham, cunoscută lumii întregi mai întâi ca "Posh Spice", a infirmat zvonul cu privire la o reuniune a trupei Spice Girls pentru un nou turneu, zvon pe care, de altfel, l-a lansat chiar ea, publicând recent o fotografie cu toate membrele formaţiei împreună, conform Eonline.com.



La 2 februarie Victoria Beckham, alias "Posh Spice", Melanie "Mel C" Chisholm, Emma Bunton, Geri Halliwell şi Melanie "Mel B" Brown s-au întâlnit pentru a lua masa la reşedinţa londoneză a lui Geri Halliwell, în prezenţa fostului manager al trupei, Simon Fuller şi imediat au apărut zvonurile că formaţia Spice Girls se reuneşte pentru un nou turneu.



Victoria Beckham a infirmat însă sâmbătă toate aceste zvonuri. "Eu nu plec în niciun turneu. Fetele nu merg în niciun turneu", a declarat ea pentru revista Vogue de la New York, unde participă la defilările din cadrul Săptămânii modei cu noua sa colecţie toamnă/iarnă.



Spice Girls, un grup pop înfiinţat printr-un casting în 1994 şi care a avut succes pe plan internaţional încă de la primul single pe care l-a lansat, intitulat "Wannabe", a publicat online mai multe fotografii ce au fost realizate în timpul acestei întâlniri speciale de la Londra.



"Am petrecut o după-amiază minunată vorbind despre vieţile noastre din prezent şi amintindu-ne de momentele extraordinare petrecute împreună", au declarat cele cinci artiste într-un comunicat difuzat de agentul lor.



"Suntem în continuare uluite de interesul generat de Spice Girls în lumea întreagă", au afirmat componentele acestui grup feminin, care a vândut peste 85 de milioane de albume pe plan mondial, un record pentru această categorie.



Potrivit cotidianului britanic The Sun, cele cinci artiste au demarat proiecte ce prevăd apariţii la televiziune în China, contracte de publicitate şi compilaţii care vor include unele dintre cele mai de succes cântece din repertoriul lor.



Cele cinci membre ale grupului Spice Girls s-au despărţit în 2000, înainte de a se reuni cu ocazia unui turneu mondial susţinut în perioada 2007-2008 şi, apoi, din nou, la ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de la Londra din vara anului 2012, dar şi cu ocazia lansării musicalului "Viva Forever!".



O revenire a grupului britanic, anunţată în 2016, la care urmau să participe doar Melanie Brown, Emma Bunton şi Geri Horner, nu s-a concretizat însă niciodată.

