VIDEO BRIT AWARDS 2018 Ed Sheeran, cu "Shape of You", printre laureaţi

Trupa britanică Gorillaz a primit trofeul Brit Award pentru cel mai bun grup britanic, în timp ce hitul "Shape of You", al cântăreţului Ed Sheeran, a câştigat premiul pentru cel mai bun single britanic, în cadrul celei de-a 38-a ediţie Brit Awards.

Grupul Gorillaz a fost nominalizată la categoria cel mai bun grup britanic al anului alături de trupele London Grammar, Royal Blood, Wolf Alice şi The xx.

Printre laureati

La categoria cel mai bun single al anului candidau: Calvin Harris - "Feels" (feat Pharrell Williams, Katy Perry & Big Sean), Clean Bandit - "Symphony" (feat Zara Larsson), Dua Lipa - "New Rules", J Hus - "Did U See", Jax Jones - "U Don't Know Me (feat Raye)", Jonas Blue - "Mama" (feat William Singe), Liam Payne - "Strip That Down" (feat Quavo), Little Mix - "Touch" & Rag'n'Bone Man - "Human". AGERPRES